Nathaly León: "Ahora tengo motivos para reclamar apoyo"

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

La marchista Nathaly León conquistó dos medallas en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, desarrollado en Brasil, y con las preseas en las manos reclama lo que es justo.

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Tras la consecución de las preseas de bronce en la prueba de maratón (42 kilómetros) individual y la de oro por equipos, la tricolor contó a EXPRESO su historia de sacrificios y esfuerzos hasta llegar a este brillante presente.

“Ahora tengo voz y razones para reclamar lo que merezco”, apuntó y añadió que “no cuento con el apoyo de ninguna empresa ni de instituciones públicas. He tenido que hacer mi carrera sola. Espero que las medallas sean motivo para ser considerada en el Plan de Alto Rendimiento y que los auspicios lleguen”.

Antes de viajar al Mundial en Brasilia, casi nadie conocía su nombre y “ahora Ecuador y el mundo saben quién soy. La medalla es un sueño que buscaba desde hace mucho”, reveló.

Inicios en la marcha

El padre de la marchista, Manuel León, fue quien inscribió a Nathaly y a sus hermanos Jéssica y Darwin en la escuela de marcha del campeón olímpico en Atlanta 1996, Jefferson Pérez, tras mirar una invitación en la televisión.

“Eso fue entre 2008 o 2009, no recuerdo bien, pero desde ese momento me enganché al deporte. Mis hermanos lo dejaron por diferentes motivos, por eso se puede decir que soy la oveja negra de la familia (sonríe) por continuar en esto”, enfatizó Nathaly.

Esa convicción de continuar en la disciplina que le apasiona le trajo varios inconvenientes. “Hubo días en los que no teníamos qué comer con mi hija (María del Cisne, de 8 años). Por eso debía competir en carreras de fondo para conseguir los recursos para mantener a mi niña”, dijo entre lágrimas.

La marchista Nathaly León (d) alcanzó la medalla de bronce en la prueba de 42 kilómetros en el Mundial de Marcha por Equipos que se llevó a cabo en Brasil.Karina Defas / Expreso

Pensó en el retiro

La falta de dinero se evidenciaba cuando María del Cisne le pedía algún juguete, ropa o comida. “Me tocaba mentirle diciendo que es algo que no le va a gustar, cuando en realidad no tenía para comprar”, contó la marchista.

Esas circunstancias y la falta de resultados le hicieron pensar en retirarse hace un poco más de un año. “Entrenaba, competía y no conseguía nada. Incluso en el campeonato nacional del año pasado me lesioné la rodilla y pensé que hasta ahí llegaba”, detalló.

Incluso llegó a caer en depresión, cerró sus redes sociales y se encerró en su casa en Cumbe, localidad que queda a una hora de su natal Cuenca, donde acude todos los días a entrenar y planificar las competencias.

Hasta que un mensaje del entrenador Julio Chuqui la hizo recapacitar. “Me dijo que tengo mucho talento, que soy una campeona, y eso me convenció de regresar a las pistas”, manifestó.

Ahora, así como se puso entre ceja y ceja lograr una medalla en el Campeonato Mundial por Equipos, tiene en mente ingresar al Plan de Alto Rendimiento, con el que recibiría un incentivo económico mensual, y poder prepararse en busca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y así cumplir el gran sueño que tiene en su carrera.

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