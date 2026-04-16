Joao Rojas al quirófano: una apuesta por el futuro de su carrera en Barcelona SC

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Joao Rojas, extremo y actual portador de la camiseta número 10 del Barcelona, anunció oficialmente que se someterá a una intervención quirúrgica en su rodilla izquierda. La decisión, comunicada por el propio jugador este jueves 16 de abril de 2026, pone fin a meses de incertidumbre y tratamientos conservadores que buscaron, sin éxito, evitar el paso por el quirófano.

El origen de la lesión

El origen de la dolencia se remonta a noviembre de 2025, durante un partido contra Liga de Quito. En aquel compromiso, Rojas sufrió un trauma que resultó en una lesión parcial del ligamento cruzado anterior. Pese a que el cuerpo médico optó inicialmente por un manejo preventivo para mantenerlo en competencia, la inestabilidad de la articulación volvió a manifestarse con fuerza en marzo pasado, durante el duelo de Copa Libertadores frente a Botafogo en Brasil.

"Pensando en mi carrera a largo plazo, he tomado la decisión de someterse a una intervención quirúrgica que me permita recuperar la estabilidad de mi rodilla", expresó el futbolista en un comunicado cargado de madurez profesional. Rojas admitió que, tras agotar las instancias de rehabilitación física sin los resultados esperados, la cirugía es la única vía garantizada para sostener el nivel de exigencia que demanda el alto rendimiento y evitar una lesión de gravedad irreversible.

La operación se llevará a cabo en Chicago, Estados Unidos, y estará bajo la dirección del reconocido especialista Jorge Chahla. Este procedimiento representa una baja sensible para el esquema del estratega César Farías, quien pierde a uno de sus referentes ofensivos más determinantes en un tramo crucial de la temporada. La ausencia de Rojas obligará al cuerpo técnico a replantear sus variantes por las bandas mientras el equipo afronta los retos de la LigaPro y el torneo internacional.

En cuanto al tiempo de retorno, la institución amarilla y el propio jugador han preferido no fijar plazos rígidos. El proceso de rehabilitación comenzará inmediatamente después de la cirugía y su evolución marcará el calendario para su vuelta a las canchas. Por ahora, el barcelonismo despide temporalmente a su '10', quien prioriza su bienestar físico con la promesa de regresar en su mejor versión para defender la divisa canaria.