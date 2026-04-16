acuerdo ecuador - corea del sur
Cosméticos, autos y tecnología bajarán de precio por acuerdo con Corea del Sur
El acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur permitirá la reducción progresiva de aranceles en más de 4800 productos
El reciente acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur abre un nuevo escenario para el intercambio económico entre ambos países, con una proyección de crecimiento de $367 millones. Este instrumento busca dinamizar el comercio, ampliar la oferta de productos y fortalecer la presencia de bienes ecuatorianos en el mercado asiático.
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Lisbeth Zumba
Más de 4821 productos surcoreanos ingresarán de forma inmediata sin aranceles al mercado ecuatoriano, mientras que otros tendrán una reducción progresiva en un plazo de hasta tres años, según estimaciones de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).
Desde el lado ecuatoriano, se beneficiarán productos no petroleros como camarón, cacao en grano, café sin descafeinar, chocolates, panela orgánica y los tradicionales sombreros de paja toquilla, que forman parte de la oferta exportable nacional.
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🇪🇨🤝🇰🇷 Aprobado.— Niels Olsen (@NielsOlsen) April 14, 2026
Más de 7.000 productos ecuatorianos ahora tienen acceso al mercado de Corea del Sur.
Más trabajo para los sectores camaronero, cacaotero, caficultor y florícola, entre otros.
Este acuerdo es de ustedes: productores, emprendedores y trabajadores.
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🇰🇷🤝🇪🇨… pic.twitter.com/GuCrxbi0Lu
Tecnología y vehículos con reducción de aranceles
Uno de los sectores más destacados del acuerdo es el tecnológico. Aunque varios productos tendrán una reducción arancelaria progresiva, se prevé un impacto positivo en la importación de teléfonos, computadoras, tablets, televisores, consolas de videojuegos y cámaras.
También se incluyen baterías, transformadores, cables eléctricos y equipos de energía, lo que podría fortalecer la disponibilidad de insumos tecnológicos en el país.
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Acuerdo comercial Ecuador–Corea del Sur: ¿Qué sectores se beneficiarán?
Daniel Alejandro Romero Páez
En el ámbito automotriz, el acuerdo establece beneficios para vehículos y repuestos, aunque su aplicación dependerá del país de fabricación de cada unidad. Entre los productos contemplados se encuentran motores, sistemas de suspensión, faros, carrocerías, piezas mecánicas, bombas, compresores, filtros y sistemas eléctricos.
Cosméticos y productos de cuidado personal
El acuerdo también incluye un segmento que ha ganado gran presencia en el mercado ecuatoriano: los productos de belleza y cuidado personal. El denominado skincare coreano se beneficiará de una reducción progresiva de aranceles, lo que ampliará su acceso y oferta en el país.
Entre los productos contemplados están cremas faciales, sérums, protectores solares, mascarillas, limpiadores faciales y tónicos. La reducción de costos permitirá que más consumidores ecuatorianos accedan a estas tendencias globales de cuidado personal.
Además, el sector de la salud también se verá beneficiado. Se incluyen equipos médicos y tecnología utilizada en hospitales, como equipos de diagnóstico, rayos X y ultrasonido. Asimismo, se contemplan medicamentos, vacunas, material quirúrgico, jeringas, guantes, equipos de laboratorio e insumos clínicos.
Próximos pasos en la implementación
El acuerdo ya fue aprobado en Ecuador y se encuentra en firme, mientras se espera su ratificación por parte de Corea del Sur. El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, informó que tiene previsto un viaje a Corea en mayo, donde mantendrá reuniones con autoridades de distintos ministerios y representantes de la banca de desarrollo para avanzar en la implementación.