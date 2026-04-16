Cosméticos, autos y tecnología bajarán de precio por acuerdo con Corea del Sur

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El reciente acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur abre un nuevo escenario para el intercambio económico entre ambos países, con una proyección de crecimiento de $367 millones. Este instrumento busca dinamizar el comercio, ampliar la oferta de productos y fortalecer la presencia de bienes ecuatorianos en el mercado asiático.

Más de 4821 productos surcoreanos ingresarán de forma inmediata sin aranceles al mercado ecuatoriano, mientras que otros tendrán una reducción progresiva en un plazo de hasta tres años, según estimaciones de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Desde el lado ecuatoriano, se beneficiarán productos no petroleros como camarón, cacao en grano, café sin descafeinar, chocolates, panela orgánica y los tradicionales sombreros de paja toquilla, que forman parte de la oferta exportable nacional.

Tecnología y vehículos con reducción de aranceles

Uno de los sectores más destacados del acuerdo es el tecnológico. Aunque varios productos tendrán una reducción arancelaria progresiva, se prevé un impacto positivo en la importación de teléfonos, computadoras, tablets, televisores, consolas de videojuegos y cámaras.

También se incluyen baterías, transformadores, cables eléctricos y equipos de energía, lo que podría fortalecer la disponibilidad de insumos tecnológicos en el país.

En el ámbito automotriz, el acuerdo establece beneficios para vehículos y repuestos, aunque su aplicación dependerá del país de fabricación de cada unidad. Entre los productos contemplados se encuentran motores, sistemas de suspensión, faros, carrocerías, piezas mecánicas, bombas, compresores, filtros y sistemas eléctricos.

Cosméticos y productos de cuidado personal

El acuerdo también incluye un segmento que ha ganado gran presencia en el mercado ecuatoriano: los productos de belleza y cuidado personal. El denominado skincare coreano se beneficiará de una reducción progresiva de aranceles, lo que ampliará su acceso y oferta en el país.

El denominado skincare coreano se beneficiará de una reducción progresiva de aranceles.CANVA

Entre los productos contemplados están cremas faciales, sérums, protectores solares, mascarillas, limpiadores faciales y tónicos. La reducción de costos permitirá que más consumidores ecuatorianos accedan a estas tendencias globales de cuidado personal.

Además, el sector de la salud también se verá beneficiado. Se incluyen equipos médicos y tecnología utilizada en hospitales, como equipos de diagnóstico, rayos X y ultrasonido. Asimismo, se contemplan medicamentos, vacunas, material quirúrgico, jeringas, guantes, equipos de laboratorio e insumos clínicos.

Próximos pasos en la implementación

El acuerdo ya fue aprobado en Ecuador y se encuentra en firme, mientras se espera su ratificación por parte de Corea del Sur. El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, informó que tiene previsto un viaje a Corea en mayo, donde mantendrá reuniones con autoridades de distintos ministerios y representantes de la banca de desarrollo para avanzar en la implementación.