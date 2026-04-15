Las exportaciones a Corea del Sur pueden crecer $ 367 millones con ayuda del SECA

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

La aprobación del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) entre Ecuador y Corea del Sur podría marcar un punto de inflexión para el sector exportador, que ahora proyecta un crecimiento acelerado en su presencia en Asia. Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, el 98,8 % de las exportaciones actuales tendrá beneficios arancelarios en este mercado de más de 51 millones de consumidores.

Según la Federación de Exportadores de Ecuador (Fedexpor), el acuerdo podría generar un incremento de hasta $ 367 millones en exportaciones en el mediano plazo, impulsado por mejores condiciones de acceso a uno de los mercados más exigentes y sofisticados del mundo.

Exportadores anticipan salto en ventas hacia Asia

El acuerdo abre una ventana concreta para que la oferta ecuatoriana gane terreno en Corea del Sur, una economía altamente demandante pero con gran poder adquisitivo. Productos tradicionales como camarón, banano y cacao, junto con frutas no tradicionales, se perfilan como los grandes ganadores, gracias a reducciones arancelarias inmediatas y progresivas.

Ventajas arancelarias y acceso a un mercado altamente competitivo

Uno de los principales atractivos del SECA es la mejora en condiciones de acceso. Para varios productos, los aranceles se reducirán de forma inmediata, mientras que otros tendrán desgravaciones graduales, lo que permitirá una adaptación progresiva del sector productivo.

Esto coloca a Ecuador, dice el gremio, en una mejor posición frente a competidores que aún no cuentan con acuerdos similares con Corea del Sur.

Más allá de las exportaciones, el acuerdo genera expectativas por su impacto en la economía interna.

La reducción de aranceles para bienes de capital -como maquinaria agrícola, sistemas de riego y tecnología industrial- facilitará la modernización productiva, aumentando la competitividad del país.

Un acuerdo “de última generación” que eleva la vara

Julio José Prado, exministro de Comercio Exterior, quien lideró el arranque de negociaciones de este acuerdo, durante el gobierno de Guillermo Lasso, calificó el SECA como el tratado más amplio y moderno alcanzado por Ecuador. Destacó que se logró un esquema “ganar-ganar” frente a uno de los equipos negociadores más técnicos y exigentes.

El proceso no fue sencillo, recuerda. La negociación enfrentó momentos críticos debido a la inestabilidad política local, pero finalmente se consolidó como un acuerdo integral que va más allá del acceso a mercados e incluye múltiples áreas estratégicas.

El sector exportador deberá ahora acelerar su preparación para cumplir estándares, aumentar productividad y aprovechar al máximo las nuevas condiciones comerciales.