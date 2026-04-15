Acuerdo comercial Ecuador–Corea del Sur: ¿Qué sectores se beneficiarán?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea del Sur (SECA) abre un nuevo frente para la inserción del país en mercados asiáticos de alto valor, con impactos diferenciados en varios sectores productivos.

La aprobación del instrumento en la Asamblea Nacional, el 14 de abril de 2026, apunta a una reducción progresiva de aranceles y al acceso a un mercado de 50 millones de consumidores con alto poder adquisitivo.

Los beneficios en el sector exportador

Los principales beneficiarios serían los sectores agropecuario y pesquero. Productos como camarón, banano, cacao y frutas no tradicionales ingresarán con ventajas arancelarias, en algunos casos de forma inmediata y en otros con desgravaciones graduales.

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La agroindustria también aparece como uno de los sectores con mayor potencial, al incluir productos con valor agregado como chocolates, snacks y alimentos procesados. A esto se suma la posibilidad de ampliar la oferta exportable con nuevos productos agrícolas que antes enfrentaban barreras más altas.

Durante el debate del informe sobre el acuerdo, elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, Lucía Jaramillo señaló que el 98% de los productos ecuatorianos ingresará con arancel cero, aunque la aplicación no será inmediata en todos los casos.

Entre los productos que se beneficiarán de forma inmediata está el camarón. Jaramillo explicó que actualmente enfrenta un arancel del 20%, pero con la vigencia del SECA esta carga se eliminará para los exportadores ecuatorianos.

El impacto interno

En paralelo, el acuerdo incidirá en el sector productivo interno a través de la importación de bienes de capital y tecnología. Maquinaria agrícola, sistemas de riego, equipos industriales y tecnología ingresarán con menores aranceles. La misma Jaramillo destacó, por ejemplo, el uso de drones en el sector agropecuario.

Lucía Jaramillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, expuso informe sobre acuerdo con Corea.Cortesía: Asamblea/ Flickr

El componente industrial y tecnológico también se proyecta como un eje relevante. El acuerdo incluye cooperación en áreas como tecnologías de la información, energía, manufactura y desarrollo de pequeñas y medianas empresas, lo que abre espacio para la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de capacidades locales.

A la par, se contemplan mecanismos de protección para sectores sensibles como lácteos, arroz, textiles y calzado, que tendrán plazos de hasta 15 años para adaptarse a la apertura comercial. Esta gradualidad busca equilibrar la liberalización con la estabilidad de la producción nacional.