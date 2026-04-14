Olsen sobre acuerdo con Corea: "Hoy abriremos la puerta a uno de los mercados más importantes"

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Pleno votará el informe del tratado comercial que abriría el mercado coreano a exportaciones ecuatorianas clave como cacao, camarón y banano.

El informe pasó por unanimidad en comisión y se perfila como el paso legislativo importante antes de la vigencia del tratado.

Gobierno apuesta por atraer inversiones y ampliar mercados tras el visto bueno a acuerdos comerciales, incluido el de Emiratos Árabes Unidos.

La Asamblea Nacional tratará este 14 de abril de 2026 el informe sobre el acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, señaló: “Hoy abriremos la puerta a uno de los mercados más importantes del mundo”.

La sesión del Pleno está prevista para las 10:00 y será presencial. El primer punto del orden del día, después del Himno Nacional, es conocer y resolver el informe sobre el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea del Sur.

¿Qué pasó en la Comisión de Relaciones Internacionales?

Dicho informe fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Internacionales. Contó incluso con los votos de los legisladores del correísmo.

Ese día, la presidenta de la mesa, Lucía Jaramillo (ADN), señaló que el convenio "traerá más producción para agricultores, mientras ellos nos ofrecerán tecnología, permitirá que pequeño agricultor pueda competir en mejores condiciones y que los productos se den a conocer en el mundo, no solo países hermanos como Colombia y Perú, generará más empleos".

La Comisión de Relaciones Internacionales aprobó, en una sesión virtual, el informe sobre el Acuerdo Comercial entre Ecuador y Corea del Sur.Foto: Flickr Asamblea Nacional

NO TE PIERDAS | Acuerdo comercial Ecuador-Corea del Sur: estos productos ingresarán con arancel 0 %

Desde el correísmo, la legisladora Noemí Cabrera pidió realizar evaluaciones periódicas anuales sobre el cumplimiento de los acuerdos. Además, planteó que se exhorte la conformación de mesas técnicas para subsanar las medidas fitosanitarias del Gobierno coreano.

Con la postura del correísmo en esa comisión, se prevé que existan los votos necesarios para la aprobación en el Pleno, lo que representaría el último paso en el ámbito legislativo dentro del trámite del acuerdo comercial.

En este contexto, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, señaló en su cuenta de X este martes: “Nuestro cacao, camarón, banano y más de 7 mil productos ecuatorianos entrarán con arancel 0% a Corea del Sur”.

La posición del presidente Daniel Noboa

El primer mandatario también se refirió al acuerdo en una entrevista radial del 13 de abril de 2026. Allí, Noboa fue consultado sobre su reacción respecto a la decisión de la Corte Constitucional sobre el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos.

“También me sorprendí. Fue un momento de iluminación de la Corte dar paso a este tratado con Emiratos Árabes. Ahora vendría próximamente el de Corea y eso va a facilitar inversiones de ese país en el Ecuador. Somos economías muy compatibles y esperemos que eso pueda salir lo antes posible”, señaló el primer mandatario.