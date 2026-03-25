Acuerdo comercial Ecuador-Corea del Sur: estos productos ingresarán con arancel 0 %

El acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur fue prefirmado en septiembre de 2023.

El acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur abre una oportunidad para que la oferta exportable ecuatoriana gane espacio en un mercado de más de 51 millones de consumidores. Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, el 98,8 % de las exportaciones actuales tendrá beneficios arancelarios.

En un inicio, el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea del Sur (SECA, por sus siglas en inglés) permitirá que el 24 % de las exportaciones no petroleras ecuatorianas acceda al mercado surcoreano con arancel 0 %, incluyendo productos sujetos a cupos establecidos, mencionó el 21 de marzo de 206 Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, en su cuenta de X.

¿Qué productos entrarán con arancel del 0 % a Corea del Sur?

Según información del Ministerio de Producción, entre otros productos, este beneficio aplicaría para:

Café en grano

Cacao

Chocolate

Snacks

Lácteos

Aceite de almendra de palma

Textiles y confecciones

Camarón contingente de 10.000 toneladas y otros

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Con este beneficio, el Ministerio de Producción proyecta un crecimiento del 27 % en las exportaciones no petroleras, impulsado por la reducción de aranceles y la apertura de este nuevo mercado -en mejores condiciones-.

Para que estos resultados se materialicen, es necesario que el SECA sea aprobado por la Asamblea y ratificado por el Ejecutivo. Una vez que ambas partes cumplan con estos procesos internos, los dos países definirán la fecha de entrada en vigor de este acuerdo comercial.

Acuerdo comercial Ecuador-Corea del Sur: beneficios para los consumidores

Los consumidores y el sector productivo de Ecuador podrán también acceder a productos surcoreanos como:

Acero

Polímeros, que son la base para la fabricación de plásticos

Vacunas

Vehículos

Maquinaria

Tractores

Sistemas de empaque automatizado

Tecnología de riego y más.

Estos bienes -que en ciertos casos tienen un arancel de hasta el 40 %- tendrán un desgravamen progresivo, según el SECA.

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Para Xavier Orellana Giler, exasesor McKinsey & Co., el SECA es el catalizador de productividad que Ecuador necesita para romper la “trampa del valor agregado bajo”. En su criterio, “no se trata solo de vender más camarón; se trata de importar eficiencia coreana para desplazar la frontera de posibilidades de producción local”.

Si el sector productivo apuesta por estas ventajas que ofrece el acuerdo con Corea del Sur, Orellana Giler considera que existirá un impacto "inmediato" que permitirá que una micro, pequeñas o mediana empresa (Mipyme) en Los Ríos o El Oro, por ejemplo, se tecnifique "sin sobreendeudarse".

"Al bajar el costo de la tecnología, el retorno sobre la inversión de los proyectos agrícolas se acelera, permitiendo que el productor enfrente mejor los bajos precios de los commodities y los costos de seguridad interna", refiere.

La situación del comercio bilateral Ecuador-Corea del Sur

Actualmente, las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Corea del Sur aún son limitadas. Entre enero y diciembre de 2025, se exportó alrededor de $143 millones, un nivel similar al de 2024.

Dentro de esa canasta exportadora, los productos agrícolas y agroindustriales concentran la mayor participación. En 2025, los principales envíos fueron de banano, flores, cacao. Mientras tanto, hubo una reducción en el camarón frente a 2024.

Del lado de las importaciones, la relación comercial muestra un fuerte peso de bienes industriales. En 2025, Ecuador importó principalmente automóviles, seguidos de polímeros y otras manufacturas. Esto evidencia una balanza comercial no petrolera deficitaria para Ecuador.

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