Progen busca frenar acceso a movimientos financieros en disputa con Celec en EE.UU.

Las acciones de la empresa estadounidense Progen en contra de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) continúan. Progen Industries LLC presentó el 20 de marzo de 2026 una moción ante la Corte del Distrito Medio de Florida, en Estados Unidos, para bloquear pedidos de información financiera impulsados por la Celec, dentro del litigio bajo la ley antifamias o RICO por los fallidos proyectos de generación eléctrica Quevedo III y Salitral.

La Celec, a través de su unidad de negocios Termopichincha, firmó en agosto de 2024 dos contratos con Progen para el suministro e instalación de generadores en la central térmica para Quevedo III (20 unidades) y en Salitral (29 equipos). El objetivo era incorporar 150 megavatios (MW) entre fines de 2024 e inicios de 2025, en plena crisis eléctrica. Pero estos proyectos no han entrado en operación hasta la fecha.

Por estos proyectos inconclusos el Estado ecuatoriano canceló $107,37 millones, que significa que la Celec pagó ya 72 % del monto total acordado ($149,1 millones), pese a que no se incorporó ni un solo megavatio al sistema eléctrico, según reconoció esta entidad en la demanda presentada en diciembre de 2025 en EE.UU. contra Progen.

La defensa de Progen reconoce en la nueva acción presentada, a la que accedió Diario EXPRESO, que la Celec pagó $37,79 millones por el contrato de Quevedo III, mediante transferencias realizadas entre enero y marzo de 2025, y $69,58 millones por el contrato de Salitral, desembolsados el 30 de septiembre de 2024. Estos montos, señala la empresa, ya están reconocidos dentro del proceso judicial.

Caso Progen: Disputa por información financiera

En su contrademanda en EE. UU., Progen acusa a Celec de priorizar actividades recreativas sobre la revisión de generadores en Florida durante la crisis eléctrica de Ecuador.



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El punto del conflicto actual surge a partir de nuevas acciones impulsadas por la Celec, según este escrito de 11 páginas. Progen refiere que el 5 de marzo de 2026, la empresa estatal de Ecuador notificó su intención de solicitar información a terceros, específicamente a la Reserva Federal de Nueva York y al Sistema de Pagos Interbancarios de la Cámara de Compensación (Chips, por sus siglas en inglés) para acceder a:

Registros de transferencias

Mensajes Swift -información que envían los bancos para realizar y registrar transferencias internacionales-

Y otros movimientos financieros

Estas solicitudes abarcan operaciones vinculadas no solo a Progen Industries LLC, sino también a otras empresas y personas relacionadas, como Genertek Power Corp., Genertek Power Industries, John B. Manning, W. Wade Manning, Andrew S. Williamson, Astrobryxa S.A. y firmas de inspección técnica, contra quienes la Celec presentó la demanda en Florida, Estados Unidos, por presunto fraude, enriquecimiento injusto y supuestas violaciones a la Ley de Florida contra Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas.

La empresa extranjera, sin embargo, indica que la entidad estatal ecuatoriana no ha alegado haber transferido recursos a ningún otro demandado distinto de Progen.

Además la defensa de Progen, sostiene que estos pedidos no establecen límites claros en cuanto a montos, cuentas o transacciones específicas, y que incluso inicialmente cubrían información desde 2018, aunque luego la Celec habría accedido a reducir el período a partir de 2024.

Argumentos de Progen

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La empresa agrega que los requerimientos de la Celec exceden lo establecido en la norma (Regla 26) y no guardan relación directa con el objeto del litigio, que se limita al cumplimiento de los contratos de generadores eléctricos para los proyectos Quevedo III y Salitral.

“Las citaciones solicitan información irrelevante y no son proporcionales a las necesidades del caso”, enfatiza la firma.

Además, la compañía estadounidense sostiene que la información solicitada ya fue requerida previamente a través de otro mecanismo. La firma señala, en este recurso legal, que en febrero de 2026, la Celec notificó una solicitud similar al Regions Bank, en la que pidió estados de cuenta, transferencias y registros financieros vinculados a Progen.

Debido a estos argumentos, la defensa califica las nuevas solicitudes como duplicadas y desproporcionadas, y advierte que constituyen una exploración amplia de las finanzas de la empresa sin una conexión concreta con las reclamaciones del caso.

Por esta razón, Progen sostiene que los requerimientos de la Celec constituyen una “fishing expedition, inadmisible” porque se trata de una búsqueda indiscriminada de información sin un objetivo concreto dentro del proceso. Según la empresa, la estatal no está solicitando datos específicos vinculados a los contratos en disputa, sino que “buscan abarcar lo más posible con la esperanza de descubrir información que pueda resultar útil en una etapa posterior”.

Pedido de Progen a la Corte

Por lo expuesto, en su moción, Progen solicita a la Corte que emita una orden de protección para impedir que se ejecuten estos requerimientos de información a terceros, así como cualquier intento adicional de obtener datos financieros que no estén directamente vinculados a los contratos en disputa.

El documento deja constancia también de que las partes mantuvieron una reunión el mismo 20 de marzo de 2026, en la que la Celec se opuso a este pedido.

Otras acciones dentro del caso Progen

Aparte de este recurso, Progen presentó en febrero de 2026 en Estados Unidos, una contrademanda contra la Celec, por un presunto sabotaje, retrasos administrativos y falta de infraestructura que afectaron la ejecución de los proyectos. Por ello solicita un juicio por jurado.

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Dentro, de esta acción expone también que una delegación de esta empresa pública a cargo de revisar los generadores de energía eléctrica en Florida en septiembre de 2024 demostró “más interés en visitar Disney y centros comerciales” en lugar de inspeccionar los generadores, contratados en plena crisis eléctrica de Ecuador.

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