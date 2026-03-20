Progen: Ministro Luque se desmarca del viaje que priorizó Disney sobre inspección

Ecuador contrató a Progen en agosto de 2024 para instalar 150 megavatios, pero los proyectos están inconclusos.

El polémico detalle incluido en la contrademanda de Progen contra la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) genera controversia. La empresa estadounidense sostiene que una delegación de esta empresa estatal ecuatoriana habría mostrado “más interés” en actividades recreativas en Florida, en EE.UU., que en inspeccionar los generadores de energía adquiridos en plena crisis eléctrica que atravesaba el país en 2024.

Este punto, que es parte de la contrademanda de Progen a Celec presentada en febrero de 2026, fue comentado este 20 de marzo de 2026 por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en una entrevista en Teleamazonas. En este espacio, el funcionario -que se desempeño como ministro de Energía entre abril y julio de 2024 en plena crisis energética- afirmó que se siente “tranquilo” de que el caso sea investigado. “Que se saque todo, que se saquen los cueros al sol”, enfatizó.

Luque también reiteró también que para el viaje de septiembre de 2024, referido por Progen, él ya no ejercía funciones como ministro. “En ese viaje de septiembre debieron ir los técnicos a verificar equipos y resulta que querían ir a Disney”, cuestionó.

Progen expone a funcionarios de Celec

Según este documento judicial, Celec decidió enviar el 18 de septiembre de 2024 a una nueva delegación para una segunda inspección. Progen sostiene que este grupo no estuvo integrado por “perfiles técnicos”, sino “por personal no directivo y asistentes”. En este contexto, señala que los funcionarios habrían mostrado “más interés en visitar Disney y centros comerciales” en lugar de inspeccionar los generadores.

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La contrademanda expone también que en esta visita se aprobó la segunda inspección de los generadores de Salitral (26), que debían aportar 100 megavatios (MW). Aunque hasta la fecha estos equipos y los de Quevedo (50 MW) no han entrado en operación. Además, la Celec reconoció que no son nuevos, como establecían los pliegos.

Por esta razón, la estatal ecuatoriana demandó en diciembre de 2025 a Progen bajo la Ley RICO en EE.UU. porque -según la Celec- obtuvo contratos millonarios mediante información falsa. Por ello, solicitó una indemnización de $110 millones.

Ante los detalles expuestos, el exministro de Energía y actual ministro de Infraestructura y Transporte, precisó que siente “tranquilidad” porque el caso se está investigando para que los “responsables sean determinados y pague su culpa. Eso es lo que yo creo que debe pasar”.

Diario EXPRESO buscó el 19 de marzo la postura de la Celec sobre este tema y está a la espera de su respuesta.

¿Por qué el ministro Luque se desmarca de la visita de septiembre a Progen?

Si bien el ministro de Transporte y Obras Públicas marcó distancia del viaje de septiembre a Florida, para inspeccionar los generadores que se compraron a Progen. El funcionario, durante su periodo como ministro de Energía, visitó las instalaciones de esta empresa estadounidense.

Luque realizó un viaje a EE.UU. y República Dominicana entre el 15 y 19 de mayo de 2024. Entre otros sitios, en este periodo Luque acudió a las instalaciones de Progen, junto al exgerente general de la Celec, Fabián Calero, señalado ahora como presunto responsable de esta fallida contratación.

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Según ha explicado Luque, este recorrido tuvo como objetivo conocer la oferta disponible en el mercado para la provisión de generadores de energía, en un momento en que el Gobierno del presidente Daniel Noboa buscaba incorporar generación de emergencia frente al déficit eléctrico que en 2024 provocó apagones de hasta 14 horas.

En la demanda presentada por Celec también se reconoce la visita realizada en mayo de 2024 a Tampa, Estados Unidos, por funcionarios de este Gobierno. En ese documento se señala que Progen “afirmó falsamente que había fabricado los nuevos generadores eléctricos en ese lugar y que estaban en condiciones adecuadas para ser entregados a Celec”.

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