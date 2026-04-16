Ataque armado en La Aurora HOY: qué se sabe del nuevo hecho violento

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un ataque armado se registró en los exteriores de una urbanización en la parroquia La Aurora, en Daule, la tarde de este miércoles 15 de abril.

Los agresores se movilizaban en una motocicleta y atacaron con armas de fuego a los ocupantes de un vehículo.

Uno de los ocupantes, identificado como Luis León Rosales Espinoza, falleció en el ataque. El conductor resultó herido y fue hospitalizado.

Un nuevo hecho violento se registró la tarde de este miércoles 15 de abril en el sector de La Aurora, en el cantón Daule. Dos personas que se movilizaban en un vehículo fueron atacadas a tiros en los exteriores de una urbanización ubicada en esta zona cercana a la vía principal.

Según los primeros reportes policiales, los agresores se movilizaban en una motocicleta y habrían interceptado el automóvil en el momento en que se movilizaban a pocos metros del ingreso al conjunto residencial.

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El ataque se produjo de forma directa contra los ocupantes del vehículo, según testigos.

Ataque armado en La Aurora: Policía identifica a una víctima mortal

Como consecuencia del atentado, uno de los ocupantes perdió la vida en el lugar. La víctima fue identificada como Luis León Rosales Espinoza, quien viajaba como acompañante, indicaron fuentes policiales a EXPRESO.

El conductor, en cambio, resultó herido y fue trasladado de urgencia a una casa de salud en Guayaquil, donde permanece bajo atención médica.

Tras el hecho, unidades de la Policía Nacional, junto a equipos de Criminalística y de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased), acudieron al sitio para acordonar la escena y recoger indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

La zona fue intervenida mientras se realizaban las primeras diligencias tras el ataque armado.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del ataque. Un oficial indicó que las investigaciones continúan para identificar a los responsables de este nuevo episodio de violencia que vuelve a encender las alertas en este sector de Daule.