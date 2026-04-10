Capturan a alias Monito, sospechoso del asesinato del periodista Jorge Cuesta

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Alias Monito fue detenido el 9 de abril como sospechoso del asesinato del periodista Jorge Cuesta en Sauces 6.



La aprehensión ocurrió en flagrancia por presunto tráfico de drogas durante un operativo policial.



El caso sigue en investigación; no tiene proceso abierto por el crimen y cumple medidas sustitutivas.

La Policía Nacional confirmó la aprehensión de alias Monito, identificado como sospechoso del asesinato del periodista Jorge Enrique Cuesta Castro, ocurrido el 30 de marzo de 2026 en el sector de Sauces 6, en el norte de Guayaquil.

El subcomandante subrogante de la Zona 8, el coronel Gustavo Játiva, informó que el sujeto fue detenido durante un operativo ejecutado en la madrugada del 9 de abril de 2026, tras una alerta ciudadana por disturbios en un inmueble ubicado en el mismo sector donde se registró el crimen.

Según detalló el oficial, el detenido convivía con la víctima. “Tenemos conocimiento de que fue aprehendida esta persona, conocida como alias ‘Monito’, quien mantenía cercanía con el periodista asesinado”, señaló.

Aprehensión en flagrancia por presunto delito de drogas

Durante la intervención policial en el inmueble, alias Monito, habría intentado deshacerse de varias fundas que contenían una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente droga. Este hecho motivó su aprehensión en flagrancia por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

En el operativo también fue detenido otro individuo que se encontraba en el lugar al momento de la intervención. Ambos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente.

Las autoridades precisaron que el caso se mantiene en fase investigativa, con el objetivo de determinar la presunta participación del detenido en el asesinato del comunicador. “Es necesario desarrollar las diligencias correspondientes para establecer su vinculación con el hecho violento”, agregó Játiva.

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Proceso judicial en curso y medidas sustitutivas

De manera paralela, la Función Judicial registra un proceso penal contra alias Monito por el delito de tráfico ilícito de sustancias.

De acuerdo con el expediente, en la audiencia de flagrancia realizada el 9 de abril de 2026, un juez calificó como legal la detención. No obstante, no acogió el pedido de prisión preventiva formulado por Fiscalía, y en su lugar dispuso medidas sustitutivas.

Entre ellas constan la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad, mientras avanza el proceso. La audiencia de procedimiento directo fue fijada para el 28 de abril de 2026.

Hasta las 18:30 del 9 de abril de 2026, el sistema de la Función Judicial no registraba otro proceso penal en su contra relacionado con el asesinato del periodista.

Trayectoria y legado de Jorge Enrique Cuesta Castro

Jorge Enrique Cuesta Castro, de 79 años, fue sociólogo, comunicador y activista político. En vida, se consolidó como una figura representativa en Sauces 6 por su trabajo comunitario y su constante gestión social.

A lo largo de su trayectoria, laboró en instituciones como el Municipio de Jujan y ocupó funciones como jefe de Desarrollo Comunitario en el entonces Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Además, mantenía un espacio informativo los fines de semana en Radio Carrusel.

Más allá de su actividad profesional, fue reconocido por su rol en la organización barrial. Personas cercanas lo describen como un impulsor clave del sector, dedicado a gestionar apoyo social, medicinas y asistencia técnica para familias vulnerables. Su labor trascendió el discurso y se reflejó en acciones concretas que fortalecieron el tejido comunitario.