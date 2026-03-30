Sociólogo hallado muerto en Guayaquil: avances de la investigación y pistas clave

Agentes policiales acudieron al inmueble en el que hallaron al sociólogo y periodista Jorge Cuesta, en Sauces 6, norte de Guayaquil.

La muerte de Jorge Cuesta Castro, sociólogo y comunicador de 79 años, continúa bajo investigación tras ser hallado sin vida la mañana de este lunes 30 de marzo en su vivienda, ubicada en Sauces 6, en el norte de Guayaquil.

El cuerpo presentaba evidencias de agresión y fue encontrado envuelto en fundas plásticas dentro del inmueble.

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Crimen de periodista en Sauces 6: ¿a qué apuntan las investigaciones?

Las primeras diligencias apuntan a que el crimen habría ocurrido durante la madrugada de este lunes 30, pocas horas después de que la víctima fuera vista con vida. Este dato, según fuentes policiales, permite acotar la franja horaria en la que se habría producido el ataque y centrar las pericias en ese lapso.

Uno de los elementos que ha cobrado relevancia es el testimonio de vecinos, quienes aseguran que Cuesta solía alojar a un hombre que ya habría protagonizado incidentes previos en la vivienda, incluidos robos.

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A pesar de estos antecedentes, el adulto mayor le habría permitido nuevamente el ingreso la noche del hecho, según moradores del sector.

Versiones recogidas en el sector señalaron que ambos habrían tenido una discusión que derivó en una agresión física.

La hipótesis que se maneja es que, tras el ataque, el presunto implicado habría asumido que la víctima había fallecido y decidió ocultar el cuerpo, aunque se presume que la causa de muerte podría estar relacionada con asfixia.

Crimen de periodista en Sauces 6: Otro sujeto es buscado por la Policía

La Policía, a través de unidades investigativas, ejecutó el levantamiento del cadáver y recopiló indicios en la escena. Además, se confirmó que otro individuo habría estado en la vivienda durante la madrugada, por lo que es considerado como principal sospechoso y se encuentra en búsqueda.

El caso ha generado impacto entre los moradores de Sauces 6, donde Cuesta era reconocido como un referente barrial. Mientras avanzan las pericias para establecer la motivación del crimen, las autoridades mantienen operativos para ubicar al o los responsables y esclarecer lo ocurrido.

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