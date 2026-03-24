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  Guayaquil

tricimoto en Pascuales
Los crímenes a pasajeros de tricimotos se han vuelto comunes en Pascuales, parroquia urbana de Guayaquil.CHRISTIAN VINUEZA

Crimen de menor de edad en Pascuales: ¿En qué se movilizaba la víctima del asesinato?

El menor de edad fue interceptado en Quevedo y La Misericordia, intersección de Pascuales, junto a la estación de la línea 63

Un menor de edad fue asesinado a tiros en Pascuales, norte de Guayaquil, la tarde de este lunes 23 de marzo de 2026. El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 en la vía pública.

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El crimen se cometió en una zona con escasa iluminación. La Policía inició operativos y mantiene abierta la investigación sin reportar detenidos hasta el momento.

La tarde avanzaba con aparente normalidad hasta que una ráfaga de violencia rompió la rutina. La víctima fue atacada con arma de fuego y falleció en la intersección de Quevedo y La Misericordia.

De acuerdo con información policial, la víctima se encontraba dentro de una mototaxi al momento del ataque. 

Su cuerpo quedó tendido en el ingreso a la parada de estación de buses de la línea 63, en medio del desconcierto de moradores y conductores del sector.

Cuerpo fue trasladado en motocicleta

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Minutos después del hecho, un familiar fue alertado mediante una llamada telefónica. 

Según relató a los agentes, un sobrino le informó que su hermano estaba tirado en el suelo

Al llegar al sitio, lo recogió y lo trasladó en motocicleta con dirección a su domicilio. Sin embargo, la gravedad de las heridas ya había marcado el desenlace.

La Policía Nacional acordonó la zona para preservar indicios y evitar la contaminación de la escena. 

La intervención de Criminalística se extendió durante varias horas, mientras curiosos y vecinos observaban a distancia.

A pesar de lo ocurrido, la dinámica del sector no se detuvo. Las mototaxis continuaban operando y transeúntes circulaban por el lugar, incluso con la limitada iluminación existente.

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