hallazgo cadáver de Héctor Enríquez en Quito
La búsqueda de Héctor Enríquez se extendió por una semana.ÁNGELO CHAMBA

Así encontraron el cuerpo de Héctor Enríquez, ingeniero desaparecido en Quito

El cadáver del joven fue arrojado en el kilómetro 20 de la vía Alóag - Santo Domingo y estaba a unos 20 metros de profundidad

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

Una semana duró la búsqueda de Héctor Fernando Enríquez Ruiz, quien fue reportado como desaparecido en Quito. Su cuerpo fue hallado este martes 24 de febrero.

Su cuerpo fue hallado en el kilómetro 20 de la vía Alóag - Santo Domingo, a unos 20 metros de profundidad. El pasado 18 de febrero salió de su casa, en Calderón, hacia Otavalo. Pero nunca llegó.

Delincuentes lo habrían interceptado en la camioneta que conducía y que apareció en Buena Fe (Los Ríos), el lunes 23 de febrero. El vehículo, tipo doble cabina, de placas PCQ-1530, está retenido.

La camioneta fue encontrada en un taller mecánico, en cuyos alrededores estaban una mujer y dos hombres, quienes fueron detenidos para investigaciones. 

Familia participó en intenso operativo

Olga Ruiz, madre de Enríquez, encabezó una búsqueda intensa no solo en la carretera sino en redes sociales, donde pedía ayuda para encontrarlo.

La capitana del Cuerpo de Bomberos del cantón Mejía, Lorena Valverde, había dicho que la búsqueda en la vía Alóag - Santo Domingo comenzó el día en que se detuvo a los sospechosos.

En el operativo se utilizaron drones y colaboraron bomberos de Santo Domingo de los Tsáchilas, de Cotacachi y de Otavalo.

