Asalto en vivo en Guayaquil: En video quedó el atraco a conductores en vía Perimetral

"Le dí dos dólares para que no rompa el vidrio". Fue la versión de un conductor de tráiler al ser consultado por el periodista Stalin Baquerizo, luego de que un sujeto intentó robarle en Guayaquil.

Ocurrió en la transitada vía Perimetral, en el sector de Isla Trinitaria, donde el equipo periodístico de TC Televisión realizaba una transmisión en vivo.

En las imágenes se ve a un hombre de camiseta negra, con rayas blancas, pantalón blanco y gorra negra, subido junto a la ventana del conductor de un vehículo pesado, detenido en el tráfico.

Luego se baja, corre unos metros y vuelve a subirse en otro tráiler. Entonces se da cuenta de que la cámara lo está grabando y empieza a escabullirse entre los vehículos para huir.

A los pocos minutos pasó un camión de la Policía Nacional, del distrito Esteros, cuyos ocupantes fueron alertados por el periodista de lo que había pasado. Y empezó la persecución.

¿Qué pasó con el ladrón de la vía Perimetral?

Uno de los uniformados corrió tras el sujeto por una de las calles del sector y lo capturó, mientras los seguían el periodista y el camarógrafo.

Al no tener una denuncia ni ser detenido en flagrancia, el policía aseguró: "vamos a verificar".

"Por gusto, porque la Policía ya mismo lo suelta", aseguró una vendedora, quien identificó al delincuente como alguien que siempre anda por la zona atracando con un desarmador.

En la inauguración de la terminal terrestre Costa, el pasado 7 de enero, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que el movimiento y la iluminación en ese sector, en el kilómetro 33 de la vía Perimetral, "ayuda a disuadir la delincuencia".

Sin embargo, al día siguiente ocurrió el asesinato de Édgar José Rodríguez Guanipa, de 23 años, afuera de la terminal terrestre de Pascuales.

Por eso, el docente de Seguridad, Daniel Pontón, señaló entonces a EXPRESO que no basta con infraestructura, cámaras y seguridad privada, sino que se necesita trabajo conjunto de autoridades para que la acción sea preventiva y no reactiva a los delitos.

Mientras llegue el día en que eso ocurra, sujetos como el del destornillador de la Perimetral siguen robando a los ciudadanos que están atrapados en el tráfico de la inseguridad.

