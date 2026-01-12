Guerra urbana en el Guasmo Sur: videos muestran a grupos armados con fusiles

Cuatro personas fueron detenidas tras el seguimiento de la Policía Nacional a través de cámaras de videovigilancia

La Policía Nacional detuvo a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal Los Lagartos, implicados en una balacera en el Guasmo.

Corriendo armados por las calles y disparando al aire y hacia las viviendas. Así fue captado, por una cámara de seguridad, un grupo de sujetos en el sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil.

En los videos se observa a varios sujetos con armas largas de alto calibre, que disparaban a otros individuos, que respondían también con disparos.

Otro hecho similar quedó registrado en video y se difundió en redes sociales, cuando tipos armados con fusiles disparan en plena vía pública, mientras la población se resguarda en sus viviendas.

Los habitantes de este sector conviven en medio de la zozobra por los hechos violentos. El pasado jueves 8 de enero se registró una balacera, que dejó dos detenidos, que tenían un arma tipo revólver.

A finales de diciembre del 2025, un callejón de la cooperativa Unión Cívica, en el Guasmo norte, fue el punto donde tres hombres fueron asesinados mientras conversaban

Cuatro detenidos serían de Los Lagartos

Crimen en Málaga 2: La violencia apagó la calma y encendió el miedo en urbanización Leer más

Luego de los episodios violentos, de sujetos disparando en las calles del Guasmo, la Policía anunció la detención de cuatro presuntos implicados.

Juan Carlos Soria, comandante encargado de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), explicó que luego de estos hechos se activó un operativo.

“Utilizamos herramientas tecnológicas y el análisis de cámaras de videovigilancia para localizar a los aprehendidos”, explicó Soria.

Los detenidos son tres adultos y un menor de edad, quienes se enfrentaron a los uniformados para evitar ser aprehendidos, según el comandante.

La Policía investigaba si los sospechosos tienen antecedentes judiciales, porque no portaban documentos de identificación.

A los detenidos se les decomisaron tres armas largas de uso militar, una pistola semiautomática y más de 200 municiones de distintos calibres.

Con estos hechos, que aumentan la violencia en la ciudad, los habitantes del Guasmo se mantienen cautos para tratar de evitar al crimen, que recorre sus calles sin problemas.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!