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Personas solicitan crédito en la banca pública.Cortesía

Banca pública supera los 1.000 millones de dólares en créditos en arranque de 2026

El crecimiento del crédito estatal viene acompañado de una reducción en la morosidad, según datos oficiales

El crédito público vuelve a moverse con más fuerza en Ecuador, en medio de una economía que busca señales de reactivación. En los primeros meses de 2026, la banca estatal ha colocado más de  1.000 millones de dólares, una cifra que no solo refleja mayor liquidez, sino también un cambio en el comportamiento de quienes acceden a estos recursos.

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La banca púbica ha apostado por ampliar el acceso al financiamiento, especialmente para pequeños y medianos productores, así como para hogares que dependen del crédito para sostener consumo o emprender.

Entre enero y febrero, las entidades públicas realizaron cerca de medio millón de operaciones, con desembolsos que alcanzaron los 1.048 millones de dólares. El crecimiento, de doble dígito frente al mismo periodo de 2025, sugiere que hay más demanda, pero también mayor capacidad del sistema para colocar recursos.

El dato que acompaña este repunte resulta clave: la morosidad en la banca pública cayó 3,5 puntos porcentuales en enero de 2026, según cifras del Banco Central del Ecuador. Es decir, no solo se presta más, sino que también se paga mejor. Para el sistema financiero, esa combinación es determinante.

En el engranaje de esta expansión están instituciones como BanEcuador, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, el Banco de Desarrollo del Ecuador, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Corporación Financiera Nacional. Cada una, desde su segmento, ha ampliado la cobertura del crédito hacia sectores que tradicionalmente enfrentan más barreras para financiarse.

Sin embargo, más allá de las cifras, el desafío es sostener este ritmo sin deteriorar la calidad de la cartera. Un crecimiento acelerado del crédito puede impulsar la actividad productiva en el corto plazo, pero también exige controles para evitar riesgos a futuro.

Por ahora, el mensaje es claro: hay más dinero circulando desde la banca pública hacia la economía real. La incógnita es si ese impulso logrará traducirse en una reactivación sostenida o si será solo un repunte temporal en un contexto aún frágil.

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Pese al incremento de créditos entregados por la banca pública, hay sectores productivos, como el ganadero, que solicitan financiamiento con tasas de interés más bajas y períodos de gracia para invertir en la repoblación del hato bovino.

Se estima que en la actualidad existen unas 4,3 millones de cabezas de ganado y que cada año Ecuador consume alrededor de 800.000. Por ello, se prevé que, si en los próximos cuatro años no aumenta el número de reses, podría generarse una escasez de carne. La advertencia fue realizada por la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos esperando poder unir esfuerzos junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a la banca pública.

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