¿Puedo acceder a un crédito quirografario si tengo otro vigente?

¿Tienes un crédito quirografario vigente? Conozca cómo acceder a uno nuevo o renovarlo en el BIESS.

El Biess ofrece tasas de interés competitivas para sus créditos quirografarios, adaptándose a las necesidades de los ecuatorianos.

Los préstamos quirografarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) se han convertido en una de las herramientas más usadas por afiliados y jubilados en Ecuador. Su principal atractivo: rapidez, tasas relativamente bajas y la posibilidad de cubrir desde emergencias médicas hasta gastos personales o de consumo.

Pero hay una duda que se repite entre quienes ya tienen un crédito activo: ¿es posible solicitar otro?

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¿Se puede tener dos préstamos quirografarios al mismo tiempo?

La respuesta corta es sí, pero no exactamente como muchos lo imaginan.

En la práctica, el BIESS no entrega un “segundo crédito paralelo” de forma automática. Lo que existe es un mecanismo llamado novación, que permite reemplazar el préstamo actual por uno nuevo, ajustado a la situación financiera del afiliado o jubilado.

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Es decir, el crédito vigente se cancela y se genera uno nuevo, recalculado en función de la capacidad de pago, los fondos disponibles y el historial del solicitante.

El monto al que puede acceder un solicitante depende directamente de su capacidad de pago, pero puede llegar hasta los 80 salarios básicos unificados del trabajador en general, lo que equivale este 2025 a $ 37.600.

¿Cuándo puedo renovar (novar) mi crédito?

Para acceder a la novación, hay una condición clave:

Haber pagado al menos el 25 % de las cuotas del préstamo vigente.

A partir de ese punto, el BIESS evalúa nuevamente tu perfil financiero y define si puedes acceder a un nuevo monto.

Además, hay límites según el tipo de usuario:

Afiliados: hasta dos novaciones por año fiscal

Jubilados (hasta 90 años): una novación por operación

Mayores de 90 años: no pueden novar créditos

Un detalle importante: la novación debe hacerse sobre un crédito original, no sobre uno que ya haya sido novado anteriormente.

Durante 2024, el Banco del IESS colocó 534 millones de dólares en préstamos hipotecarios y 4.501 millones de dólares en quirografarios. ARCHIVO / EXPRESO

¿De cuánto puede ser el préstamo?

El monto no es fijo. Depende de varios factores:

Tu capacidad de endeudamiento

Tus ingresos mensuales

Los fondos acumulados en cesantía y/o reserva

En general:

Puede alcanzar hasta el 95 % de tus fondos acumulados

También existe un tope referencial de hasta 80 salarios básicos unificados

El sistema del BIESS calcula automáticamente cuánto puedes solicitar.

Requisitos clave para acceder (o renovar) un crédito

Aunque cambie la modalidad (nuevo crédito o novación), las condiciones base se mantienen. Entre las principales:

Tener entre 12 y 24 aportaciones (según el caso) en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Ser afiliado activo o jubilado

No tener deudas en mora con el IESS o BIESS

No estar tramitando un crédito hipotecario

Contar con fondos de reserva o cesantía disponibles

Tener una cuenta bancaria registrada

Mantener una capacidad de endeudamiento que no supere el 50 % del ingreso mensual

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¿Y si no quiero novar, sino pedir otro crédito?

Aquí es donde hay que ser claros: aunque en algunos casos se menciona la posibilidad de “otro préstamo”, en la práctica todo pasa por la evaluación de riesgo.

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En muchos casos, el sistema terminará conduciendo a una novación, porque es la forma más ordenada en que el BIESS maneja el riesgo crediticio.

¿Cómo se solicita?

Todo el proceso es digital:

Ingresas al portal del BIESS

El sistema hace una calificación automática en línea

Te muestra el monto disponible

Seleccionas plazo (hasta 60 meses) y tipo de tabla (francesa o alemana)