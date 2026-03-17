En menos de tres años, el IESS suma siete directores de salud en medio de crisis

Una de las casas de salud más golpeadas por la crisis es el Hospital Teodoro Maldonado, el más grande de la red en Guayaquil

Sede central del IESS, desde donde se han designado siete directores del Seguro de Salud en menos de tres años.

La inestabilidad persiste en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que en menos de tres años ha registrado al menos siete directores en el Seguro de Salud. Este constante recambio ocurre en paralelo a una crisis estructural que afecta la atención a los afiliados.

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En este contexto, el actual director general, Marco Maldonado, decidió dejar sin efecto su renuncia presentada el pasado 5 de marzo tras una conversación con el presidente del IESS, Bernardo Cordovéz. La decisión apunta a mantener la continuidad institucional en medio de los cambios administrativos.

Asimismo, el escenario se reconfigura con nuevos movimientos en la red hospitalaria. El hospital Teodoro Maldonado cuenta ahora con un nuevo gerente general, en un intento por estabilizar su gestión tras recientes cuestionamientos.

Lista de directores del Seguro de Salud del IESS (2024–2026)

En menos de tres años, el Seguro de Salud del IESS ha tenido los siguientes directores:

Andrés Mora (enero 2024 – mayo 2024) María José Augusto (junio 2024 – agosto 2024) René Enríquez (agosto 2024 – febrero 2025) Diana Parrales (marzo 2025 – julio 2025) Daniela Salas (julio 2025 – enero 2026) William Perugacci (enero 2026 – actualidad)

A estos cambios se suma la permanencia de Marco Maldonado en la Dirección General, quien ahora ha decidido continuar en funciones tras retractarse de su renuncia.

Persisten denuncias en hospitales del IESS pese a cambios

Pese a los cambios en la gerencia y la permanencia del director general, continúan las denuncias en hospitales del IESS. Afiliados reportan desabastecimiento de medicamentos, así como problemas en condiciones básicas de atención.

Entre los principales reclamos se encuentran la falta de limpieza en áreas hospitalarias, deficiencias en ventilación y escasez de insumos médicos. Estos problemas han sido reiterados en distintos centros del país.

En consecuencia, los cambios de autoridades no han logrado revertir la percepción de crisis en el sistema. La situación sigue generando preocupación entre usuarios y personal médico.

Nuevo gerente del Teodoro Maldonado tras caso por peculado

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En este escenario, Josué Elías Pilco Tarira asumió como nuevo gerente del hospital Teodoro Maldonado. Su nombramiento se da tras la salida de la anterior administración. El relevo se produjo luego de la destitución de Daniel Rodríguez, quien es procesado por el delito de peculado en el marco de compras públicas.

De esta forma, el IESS busca reordenar la gestión hospitalaria en uno de sus centros más conflictivos. Sin embargo, el reto principal sigue siendo resolver los problemas estructurales que afectan la atención en salud.

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