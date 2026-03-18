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extorsión en Quito
Referencia. Comunidad educativa del sur de Quito afectada por amenazas de grupos de extorsión.Freepik

Instituto en Quito suspende clases tras recibir amenaza de extorsión

La Policía Nacional investiga la amenaza de extorsión que afectó a un centro educativo del sur de Quito

Un instituto de inglés ubicado en el sur de Quito suspendió sus clases presenciales y trasladó sus actividades a modalidad virtual luego de recibir amenazas de extorsión. La medida se tomó como precaución ante la intimidación hacia estudiantes y personal docente.

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El hecho se conoció tras el hallazgo de un panfleto con contenido extorsivo en el establecimiento, que señalaba:

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En el panfleto se leía un mensaje intimidante que decía: “No han hecho caso a las advertencias; solamente queremos garantizar su seguridad. La organización no permite atrasos. Tenemos todas sus academias vigiladas. Todas las semanas debe entregar el aporte, de lo contrario procederemos contra sus bienes y su familia”.

De acuerdo con la denuncia presentada ante las autoridades, en la zona actuarían grupos que se dedican a la práctica conocida como “vacuna”, una modalidad de extorsión que perjudica a varios negocios del sector y que ya ha sido reportada en otras áreas del sur de la ciudad.

Investigación en curso

La Policía Nacional ha asumido las diligencias a través de unidades especializadas para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Hasta el momento, se mantiene la alerta y recomendaron a otros comercios y academias extremar precauciones.

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Preocupación de la comunidad educativa

Estudiantes, padres de familia y personal del instituto expresaron su preocupación ante la situación, resaltando la necesidad de garantizar espacios seguros para la educación. La administración del centro reafirmó su compromiso de continuar con la enseñanza a través de plataformas virtuales mientras se resuelve el caso.

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