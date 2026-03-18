“Viví el terror”: joven relata violento asalto en parque del norte de Quito

La víctima fue atacada cuando paseaba a su perrita

La mañana del 13 de marzo de 2026, un asalto violento interrumpió la rutina de Isabella Palacios, quien fue atacada por dos hombres en moto mientras paseaba a su mascota en el norte de Quito.

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En su cuenta de X, Palacios denunció públicamente el violento asalto. Según su testimonio, el hecho ocurrió alrededor de las 06:20 de ese día, mientras paseaba a su perrita en los exteriores del Parque Metropolitano Guangüiltagua, en el norte de Quito.

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Dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta la interceptaron tras rondar la zona. “Viví el terror”, relató Palacios, al describir cómo los atacantes subieron la moto a la vereda, la agredieron físicamente, la sujetaron del cabello y la arrojaron al suelo para apuntarle con un arma de fuego.

Los delincuentes sustrajeron su teléfono celular, pero, según sus palabras, también le arrebataron la sensación de seguridad en un espacio cotidiano y cercano a su hogar.

La víctima expresó su indignación ante la violencia del ataque y la aparente impunidad con la que actúan los antisociales.

“Actuaron con la vileza de quienes saben que nadie está mirando y que no les pasará nada”, señaló, al advertir sobre el riesgo al que están expuestos quienes transitan por el sector: deportistas, familias, personas solas y dueños de mascotas.

DENUNCIA PÚBLICA 🚨|

El viernes, 6:20 AM, viví el terror en la entrada del Parque Metropolitano Guangüiltagua. Dos hombres armados en moto me asaltaron violentamente mientras paseaba a mi perrita.



Hago público este video para que nadie más sea víctima de esta vileza. (1/5) pic.twitter.com/tuzes4I70X — Isabella_Palacios (@Isa_PalaciosO) March 17, 2026

Respuesta de las autoridades

Palacios hizo público el video del asalto con el objetivo de prevenir a otros ciudadanos y exigir respuestas de las autoridades. En su mensaje, pidió acciones concretas para reforzar la vigilancia en esta zona de Quito que, afirma, se encuentra bajo constante amenaza de la delincuencia.

Hasta el momento, no se ha reportado la identificación ni la captura de los responsables. La Policía informó que mantiene coordinación con moradores del sector y que el caso se encuentra en proceso de verificación.

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