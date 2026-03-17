Un vehículo y una moto se impactaron en la av. Velasco Ibarra

Este 17 de marzo de 2026, al menos tres siniestros de tránsito se registraron en Quito. El más reciente ocurrió antes del mediodía en la avenida Velasco Ibarra, a la altura de la General Rumiñahui.

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En el lugar, un vehículo liviano y una motocicleta se impactaron. De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ), el choque dejó una persona herida, quien recibió atención prehospitalaria en el lugar mientras paramédicos estabilizaban su condición.

Choque en Quito: dos vehículos colisionan en Iñaquito y Naciones Unidas Leer más

La escena obligó a restringir parcialmente la circulación en sentido norte-sur, generando congestión en una vía que conecta el sur con el centro-norte de la ciudad, además que es una ruta hacia el valle de Los Chillos.

Conductores que pasaban por la zona reportaron maniobras complicadas y tráfico lento mientras se realizaban las labores de atención y retiro de los vehículos involucrados.

Otras emergencias en la ciudad

Pero no fue el único incidente de la mañana. Horas antes, a las 08:42, otro choque entre dos vehículos livianos se registró en las avenidas Naciones Unidas e Iñaquito. En ese caso no hubo heridos y la vía se mantuvo habilitada.

Casi en paralelo, a las 08:50, un tercer siniestro se reportó en la Ruta Viva, a la altura del kilómetro 8, una vía clave que conecta la ciudad con el aeropuerto.

💥 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Velasco Ibarra y General Rumiñahui.



🏍️💥🚙 Un vehículo liviano y una motocicleta colisionaron.



🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a una persona afectada.



🚧 Al momento, la vía… pic.twitter.com/9ASuScZMAy — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 17, 2026

Allí, dos vehículos colisionaron, dejando a una persona atrapada y a otras dos con lesiones. El incidente provocó cierres parciales y desvíos temporales en sentido Quito-Aeropuerto.

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Las autoridades recordaron a los conductores la importancia de reducir la velocidad y mantener la precaución, especialmente en horas de alta circulación.

Las cifras reflejan una problemática persistente. Solo en lo que va de marzo, se han registrado 165 siniestros de tránsito en la ciudad, con 94 personas lesionadas y 16 fallecidas. En lo que va del año, los números ascienden a 713 siniestros, 422 heridos y 42 víctimas mortales.

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