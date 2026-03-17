Choque en Quito: dos vehículos colisionan en Iñaquito y Naciones Unidas

Referencia. Choque vehicular en Naciones Unidas genera alerta en Quito la mañana de este 17 de marzo.

Un nuevo accidente de tránsito se registró esta mañana en la ciudad de Quito, específicamente en la intersección de las avenidas Naciones Unidas e Iñaquito, según informó la Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911. La alerta llegó a la línea única de emergencias 9-1-1 a las 08:42, reportando el choque de dos vehículos livianos.

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De manera inmediata, las autoridades coordinaron la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), quienes se encuentran gestionando la emergencia en el lugar. Hasta el momento, no se reportan personas heridas, y la vía permanece habilitada, con monitoreo en tiempo real a través de videovigilancia.

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Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad y manejar con precaución al transitar por la zona afectada. Ante cualquier eventualidad, la población puede comunicarse con la línea única de emergencias 9-1-1.

Cifras de accidentes en Quito en 2026

Según datos proporcionados por el Cuerpo de Bomberos de Quito, hasta la fecha se han atendido 169 accidentes de tránsito, con el siguiente detalle:

88 choques

30 colisiones

13 volcamientos

36 atropellos

2 arrollamientos

Autoridades atienden accidente de tránsito en sector clave de Quito. Cortesía ECU-911

Otro accidente en la Ruta Viva afecta la movilidad hacia el aeropuerto

Este no fue el único siniestro vial registrado en la capital. Alrededor de las 08:50, se reportó un segundo accidente en la Ruta Viva, a la altura del kilómetro 8.

El choque, que también involucró a dos vehículos livianos, provocó cierres parciales y desvíos en esta importante arteria vial que conecta Quito con el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela.

Las autoridades de tránsito se mantienen en el lugar coordinando acciones de seguridad y atención, mientras se evalúa la situación para restablecer completamente la circulación.

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