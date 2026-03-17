Pabel Muñoz habla sobre "persecución política" y su futuro electoral en Quito

El alcalde habla sobre tensiones con el Gobierno Nacional y desafíos para Quito.

Referencia. El alcalde Pabel Muñoz denuncia presunta persecución política contra su partido y la alcaldía de Quito.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró en una entrevista con Teleamazonas que la organización política Revolución Ciudadana (RC) atraviesa un momento complejo por decisiones que, según él, tienen motivación política. No obstante, reafirmó que el movimiento sigue siendo “la fuerza política más grande del país”.

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Muñoz cuestionó la suspensión temporal de nueve meses de la RC y señaló que el debate no es únicamente jurídico, sino profundamente político. Según el alcalde, existen elementos que apuntan a una intencionalidad de afectar la participación electoral del movimiento.

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“No es la primera vez que enfrentamos situaciones como esta. En su momento, tuvimos que dejar Alianza País y crear nuestro propio partido político. Hoy nos quitan nuevamente nuestra organización, mientras se investigan a personas a nivel penal. Esto es evidente persecución política”, afirmó Muñoz.

El alcalde también abordó la relación con el expresidente Rafael Correa, aclarando que, a pesar de discrepancias, mantiene un diálogo positivo dentro de la organización:

“Podemos tener diferencias, pero eso refleja la sanidad de la democracia interna de la Revolución Ciudadana. Hemos sostenido debates internos duros, pero siempre mostramos una posición unificada al exterior”, dijo.

Tensiones con el Gobierno Nacional

Muñoz reveló que su relación con el presidente Daniel Noboa ha empeorado respecto a años anteriores, señalando que las alcaldías se "sienten hostigadas y amenazadas".

“La ministra encargada del diálogo político declaró que no conversaría con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca. Esto refleja un conflicto de visiones: nosotros apostamos por inversión pública que genere empleo y seguridad, mientras otros priorizan medidas de austeridad impuestas por organismos internacionales”, afirmó.

El alcalde también mencionó ataques a su administración, incluyendo sanciones y cuestionamientos de la SERCOP y del Tribunal Contencioso Electoral.

Cobro de la tasa de recolección de basura

Muñoz explicó que los recientes ajustes en la tasa de recolección de basura respondieron a un problema técnico. “Hoy, seis de cada diez quiteños pagan lo mismo o menos que antes. Los cobros excesivos que se realizaron serán devueltos automáticamente sin necesidad de trámites adicionales”, aseguró.

Obras y proyectos emblemáticos de la alcaldía de Quito

El alcalde destacó los proyectos que definen su gestión y que buscan consolidar la infraestructura y el desarrollo de la ciudad:

Extensión del Metro de Quito a Calderón.

Proyecto Quitopía, que transformará el norte de Quito.

Desarrollo del Parque Bicentenario y las arenas de espectáculo en el sur de la ciudad.

Conector vial entre la avenida Simón Bolívar y la avenida Occidental.

Ampliación de la oferta educativa mediante institutos técnico-tecnológicos y educación de tercer nivel.

“Nuestro sello es defender a Quito y asegurar que la ciudad renazca con obras concretas que beneficien a los ciudadanos”, señaló Muñoz.

Lo que está en disputa es claro: dos visiones de ciudad y de país.



Nosotros creemos en la inversión pública que genera trabajo, en la seguridad desde las oportunidades y en un país donde se pueda volver para hacer futuro.



Otros insisten en el austericidio. pic.twitter.com/IXxfrwhBUc — Pabel Muñoz L. (@pabelml) March 17, 2026

Sobre una posible reelección como alcalde de Quito aseguró que su candidatura no sería una aspiración personal, sino una responsabilidad política frente a los cambios que impulsa su administración.

El alcalde explicó que cualquier decisión sobre su postulación dependerá de lo que determine su organización política, destacando que los miembros de la Revolución Ciudadana actúan de manera orgánica y priorizan las decisiones colectivas.

Llamado a diálogo con el Gobierno Nacional

A pesar de las tensiones, Muñoz dejó abierta la posibilidad de un diálogo constructivo con el Gobierno Nacional, aunque criticó la falta de apoyo en proyectos clave: “Hasta ahora no hemos recibido avales ni cooperación para continuar con obras esenciales. Si el Gobierno no interviene, pedimos que al menos nos dejen a los gobiernos locales ejecutar proyectos que beneficien a nuestros ciudadanos”, concluyó.

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