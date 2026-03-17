Quito entrega 10.000 Tarjetas Ciudad de 300.000 disponibles en una semana

La tarjeta electrónica permite viajar en el Trole, Ecovía y Metro de Quito

El Municipio entregará 300.000 tarjeta electrónicas para ingresar el trole y ecovía.

Desde el 9 de marzo de 2026, más de 9.700 usuarios del transporte público municipal ya tienen en sus manos la nueva Tarjeta Ciudad, con la que pueden viajar en el Trole, Ecovía y Metro de Quito.

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La entrega de estas tarjetas gratuitas forma parte de un proceso que apunta a modernizar la experiencia de viaje en Quito. En total está previsto que se distribuyan 300. 00000 de manera gratuita.

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Para facilitar el acceso, los usuarios pueden acercarse a seis puntos de entrega: Labrador, Río Coca, Marín Central, El Recreo, Guamaní y Quitumbe. Allí se realiza la apertura de la Cuenta Ciudad y se entrega la tarjeta sin ningún costo.

Modernización de las paradas

Las paradas también se están modernizando y ya muestran un 80 % de avance: validadores, tornos, cajeros automáticos y otros implementos están listos para funcionar, lo que promete agilizar la entrada de pasajeros a partir del 1 de abril.

Las tarifas de la Tarjeta Ciudad mantienen los precios diferenciados: adultos pagan 0,35 dólares por viaje, adultos mayores y niños 0,17, y personas con discapacidad solo 0,10.

¿Cómo crear la cuenta ciudad?

Para obtener la tarjeta, los usuarios deben crear primero una Cuenta Ciudad en la página web Quito se Mueve.

El registro requiere un correo electrónico activo, donde se enviará un código de verificación. Con la cuenta activada se puede recargar saldo, generar códigos QR y acceder a las tarifas.

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Finalmente, quienes quieran vincular la tarjeta a la cédula de ciudadanía emitida desde 2018 en adelante deben acercarse a las taquillas de alguna de las 15 estaciones del Metro de Quito, mostrando su documento en físico para asociarlo a la Cuenta Ciudad. Este paso permite que la tarjeta funcione como medio de acceso personal y seguro al sistema.

Con este nuevo sistema, el transporte público de Quito busca reducir filas, agilizar viajes y hacer más cómoda la movilidad diaria de miles de usuarios.

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