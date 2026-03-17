Toque de queda impacta terminales de Quito: estos son los horarios de operación

Las terminales de Quitumbe y Carcelén cierran sus frecuencias hacia la Costa. Cuatro provincias tienen restricciones

Ruta. Los usuarios acudían a la terminal de Quitumbe para consultar los horarios, mientras otras ventanillas lucían vacías.

El ambiente en la terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito, refleja los efectos inmediatos de las nuevas medidas de seguridad adoptadas en el país.

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Pasillos casi vacíos, pasajeros confundidos y una constante reestructuración de horarios y rutas forman parte de la escena desde el pasado 15 de marzo, cuando entró en vigencia el toque de queda en Guayas, El Oro, Santo Domingo y Los Ríos.

Horarios y rutas cambian por restricciones en transporte interprovincial

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La disposición, enmarcada en el estado de excepción decretado por el Gobierno para frenar la violencia criminal y el narcotráfico, restringe la movilidad nocturna y obliga a ajustar la operación del transporte interprovincial de las terminales de Carcelén y Quitumbe.

María Belén Moreno, coordinadora de la Dirección de Terminales Terrestres, explica que se implementó un plan operativo para cumplir con la normativa. “Las salidas han sido limitadas: hacia El Oro hasta las 15:00, Guayas hasta las 16:00, Los Ríos hasta las 18:00 y Santo Domingo hasta las 20:00”, detalla.

La medida, vigente hasta el 31 de marzo, ha implicado la reducción de aproximadamente 100 frecuencias diarias. Aunque las operadoras mantienen sus contratos y rutas autorizadas, varias salidas no pueden ejecutarse dentro de las nuevas franjas horarias. Esto ha obligado, tanto a empresas como a usuarios, a reorganizar sus itinerarios.

El impacto es evidente. Jorge Bailón, trabajador de la cooperativa Macuchi, asegura que la afluencia de pasajeros se ha reducido a la mitad. “Antes salíamos hasta las 22:30, ahora solo hasta las 17:30. Hemos perdido entre cinco y seis turnos diarios”, señala. Los buses que antes viajaban llenos, ahora apenas alcanzan entre 15 y 20 pasajeros.

Viajes. La terminal de Quitumbe registra menor actividad por restricciones de movilidad que limitan los viajes hacia cuatro provincias. Angelo Chamba

Restricciones nocturnas afectan economía en terminal terrestre

Los usuarios también enfrentan complicaciones. Pedro Guerrero, quien viaja por trabajo a Guayas, tuvo que cambiar su boleto nocturno por uno en la mañana. “Se pierde todo el día y el viaje es más cansado”, comenta. Situación similar vive Luis González, quien debió reprogramar su retorno a El Oro tras la suspensión de salidas nocturnas.

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El golpe también alcanza al comercio. Patricia Huertas, vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes de la terminal, afirma que las ventas han caído más del 50 %. “En la tarde ya no hay movimiento. Teníamos expectativas por el feriado, pero la situación es complicada”, lamenta.

A Guayaquil ya no hay pasajeros desde las cinco de la tarde, eso afecta a todo el transporte porque la gente ha dejado de viajar. El servicio se restablece a las 03:00. Wilson Mera conductor de la cooperativa de transporte Zaracay

Wilson Mera, conductor de la cooperativa de transporte Zaracay, explica que cubren rutas que conectan Santo Domingo con Quito, Guayaquil, Huaquillas y otras zonas del país.

Sin embargo, el toque de queda los ha obligado a reestructurar completamente sus horarios y operaciones. “El turno de las once de la noche ahora sale a las dos o dos y media de la tarde hacia Huaquillas o Guayaquil, cambios que no son adecuados para el servicio”.

Autoridades recordaron que existen excepciones durante el horario de restricción. Entre quienes pueden movilizarse constan el personal de salud, integrantes de la fuerza pública, entidades de seguridad y organismos de gestión de riesgos y emergencias.

Las personas que se encuentren dentro de estos grupos deberán acreditarlo mediante documentación ante las autoridades competentes, como Fuerzas Armadas, Policía Nacional o agentes de tránsito.

🚍#TerminalesTerrestres | Debido al #ToqueDeQueda se disponen horarios de suspensión de frecuencias, de forma temporal, desde las terminales de Quito #Quitumbe y #Carcelén hacia las provincias con restricción de movilidad🚍 pic.twitter.com/u6gssoRS1u — Terminales Terrestres de Quito (@Terminales_UIO) March 15, 2026

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