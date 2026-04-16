Independiente del Valle vs Universidad Central FC EN VIVO: alineaciones y dónde ver | Libertadores

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Independiente del Valle afronta un partido clave este miércoles 15 de abril de 2026, cuando reciba a Universidad Central FC de Venezuela por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026.

(Te invito a leer: Champions League 2025-26: así quedaron las llaves de semifinales con PSG, Bayern, Arsenal y Atlético)

El compromiso se jugará desde las 21:00 (hora de Ecuador) en el estadio Banco Guayaquil, en Quito.

Independiente del Valle, obligado a ganar en casa

El equipo ecuatoriano llega con la obligación de ganar tras empatar en su debut ante Rosario Central, resultado que lo dejó en la tercera posición con un punto.

Independiente del Valle suma un punto en la Copa Libertadores 2026.EFE

La misión del técnico Joaquín Papa será potenciar su ofensiva, que contará con nombres como Matías Perelló, Aron Rodríguez y Carlos González.

Universidad Central sorprende en el Grupo H

Por su parte, Universidad Central FC llega motivado luego de vencer a Libertad en su estreno, resultado que lo ubica en el segundo lugar del grupo con tres unidades.

El entrenador Daniel Sasso apostará por un ataque dinámico liderado por Jovanny Bolívar, Juan Cuesta y Samuel Sosa.

¿Dónde ver EN VIVO IDV vs UCV por Copa Libertadores?

La transmisión EN VIVO para Ecuador y Sudamérica estará disponible a través de ESPN 6 y la plataforma Disney+ Premium.

Alineaciones confirmadas de Independiente del Valle y Universidad Central

EN VIVO Independiente del Valle vs Universidad Central FC