Champions League 2025-26: así quedaron las llaves de semifinales con PSG, Bayern, Arsenal y Atlético

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 ya están definidas tras unos cuartos de final vibrantes que dejaron fuera a varios favoritos y confirmaron el alto nivel competitivo del torneo.

(Te invito a leer: Ander Herrera sobre tiktokers e influencers en estadios: “esa no es la esencia del fútbol”)

Con resultados contundentes y figuras destacadas, los cuatro mejores equipos del certamen buscarán ahora un lugar en la gran final de Budapest.

Bayern elimina al Real Madrid y avanza a semifinales de Champions League

Bayern de Múnich, del entrenador Vicent Kompany, fue uno de los grandes protagonistas al eliminar a Real Madrid con un global de 6-4.

Bayern Múnich eliminó a Real Madrid.EFE

El conjunto alemán mostró su poder ofensivo liderado por Michael Olise y Harry Kane, quienes marcaron la diferencia en una serie de alto voltaje.

PSG, vigente campeón, busca otra final europea

Ahora, los bávaros se medirán al vigente campeón, el París Saint-Germain.

El PSG llega fortalecido con un plantel lleno de talento, donde destacan Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y el ecuatoriano Willian Pacho.

Arsenal avanza con lo justo ante Sporting de Lisboa

Por el otro lado del cuadro, Arsenal logró una ajustada clasificación tras vencer 1-0 en el global al Sporting de Lisboa.

Arsenal enfrentará a Atlético Madrid en la semifinal de Champions League.EFE

El equipo londinense contó con el aporte del ecuatoriano Piero Hincapié, junto a figuras como Bukayo Saka y Declan Rice.

Los Gunners se enfrentarán a Atlético de Madrid, que también avanzó con autoridad y cuenta con jugadores determinantes como Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Ademola Lookman.

Fechas de las semifinales de Champions League

Las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 se disputarán en formato de ida y vuelta entre el miércoles 28 de abril y el miércoles 6 de mayo de 2025.

La gran final se jugará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna, ubicado en el distrito 14 de Zugló, en Budapest.

Allí, el PSG buscará defender su corona, mientras Bayern, Arsenal y Atlético intentarán destronarlo en una de las ediciones más competitivas de los últimos años.