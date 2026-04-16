IESS inicia tercera compra de medicamentos, pero sin detallar distribución ni cobertura

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El IESS anunció una nueva compra millonaria de medicinas para hospitales en Ecuador.

Sin embargo, no se han detallado centros beneficiarios ni el impacto real en el abastecimiento.

Persisten dudas sobre distribución, cobertura y control del stock en las unidades médicas.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) inició la tercera compra centralizada de medicamentos en Ecuador este 15 de abril, con una inversión superior a $4,8 millones para abastecer a 102 unidades médicas a escala nacional. La entidad informó que el proceso busca garantizar la continuidad en la atención de los asegurados, en medio de constantes cuestionamientos por desabastecimiento.

Según el IESS, en una primera fase se adquirirán 33 tipos de medicamentos de alta rotación destinados a tratar enfermedades cardiovasculares, diabetes, afecciones dermatológicas, hemofilia e hipertensión. Este anuncio fue difundido a través de sus redes sociales oficiales como parte de su estrategia institucional.

La institución detalló que se prevé la compra de 182.741.730 unidades de medicamentos, cuya distribución se realizará en ocho entregas programadas en distintos establecimientos de salud. La primera entrega está prevista para la última semana de abril, aunque no se precisaron mayores detalles logísticos.

Falta de detalles sobre distribución y cobertura del abastecimiento

Hasta el momento, la información difundida por el IESS no especifica a qué centros de salud serán distribuidos los medicamentos ni qué porcentaje de la demanda nacional cubrirá esta compra. Tampoco se ha aclarado si el volumen anunciado responde a un diagnóstico actualizado del déficit existente en hospitales.

EXPRESO solicitó una entrevista con el presidente del IESS, Bernardo Córdovez, para profundizar sobre el alcance real de esta compra centralizada, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta oficial. El silencio deja abiertas interrogantes clave sobre la ejecución del proceso.

La falta de datos sobre tiempos efectivos de abastecimiento, criterios de distribución y priorización de pacientes genera incertidumbre en torno a la eficacia de la medida. Aunque el anuncio apunta a fortalecer el sistema, no se detallan mecanismos de control ni seguimiento del stock en las unidades médicas.