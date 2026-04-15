MSP niega afectación tras despidos en salud y choca con alerta de la Federación Médica

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador aseguró que los servicios sanitarios del país continúan operando “con total normalidad” tras la reorganización territorial de las Direcciones Provinciales de Salud. El pronunciamiento se difundió el 15 de abril desde Quito, mientras la vicepresidenta María José Pinto cumplía agenda oficial en España.

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En su comunicado oficial, la cartera de Estado sostuvo que “los servicios de atención en emergencia, consulta externa, cirugías programadas y todas las áreas continúan funcionando con total normalidad a escala nacional”. El MSP explicó que la medida responde a una optimización de recursos tras detectar “duplicidad de funciones y otras situaciones que no contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales”.

MSP: optimización y canales oficiales de información



El Ministerio señaló que el proceso fue técnico y planificado para “fortalecer el Sistema Nacional de Salud en beneficio de toda la ciudadanía”. Asimismo, invitó a reportar irregularidades en la prestación de servicios mediante la línea gratuita 171, opción 3.

La institución exhortó a la población a informarse únicamente por canales oficiales, reiterando que la reorganización busca “respetar el acceso universal a una atención integral y gratuita”.

Federación Médica advierte riesgos por despidos en salud

En contraste, la Federación Médica Ecuatoriana expresó su “más profunda preocupación y enérgico rechazo” a los despidos de personal sanitario, señalando que ocurren en medio de una “crisis estructural del sistema sanitario ecuatoriano”.

El gremio afirmó que la desvinculación de médicos, enfermeras y personal de apoyo es “una decisión contraria a los principios fundamentales de equidad, oportunidad y calidad en la atención médica”.

FME alerta sobre impacto en mortalidad y calidad de atención

Según la Federación, la reducción del talento humano incrementa el riesgo de “mortalidad evitable, retrasos diagnósticos y terapéuticos, saturación de los servicios de emergencia y disminución de la calidad de atención”. También advirtió sobre una mayor incidencia de errores médicos asociados a la sobrecarga laboral.

El organismo exigió la “inmediata revisión y suspensión de los despidos ejecutados”, la reincorporación del personal desvinculado y la construcción de un plan nacional de fortalecimiento del sistema de salud basado en criterios técnicos y epidemiológicos.

Contraste institucional y llamado al diálogo

Mientras el MSP insiste en que la reorganización responde a una planificación responsable y no afecta la prestación de servicios, la Federación Médica sostiene que la medida refleja “una ausencia de planificación sanitaria estratégica”.

El gremio concluyó que “la salud no es un gasto; es una inversión estratégica para el desarrollo del país”, y convocó a autoridades y sociedad civil a actuar con responsabilidad ante la situación.