Trasladan a 300 presos de Imbabura a Azuay para aliviar el hacinamiento carcelario

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Trasladan 300 presos desde la cárcel de Imbabura N.°1 para reducir hacinamiento penitenciario.

El 14 y 15 de abril, presos fueron movidos desde Imbabura hacia la cárcel de Azuay.

El traslado busca mejorar control interno y limitar estructuras del crimen organizado en cárceles.

El traslado se realizó entre el martes 14 y miércoles 15 de abril y movilizó a 300 internos desde el Centro de Privación de Libertad Imbabura N.° 1 hasta el Centro de Privación de Libertad Azuay N.° 1. La operación contó con apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y personal de seguridad penitenciaria.

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La movilización se dio en medio de una reorganización del sistema penitenciario, que busca redistribuir a la población carcelaria ante la falta de espacio y el deterioro de las condiciones internas en varios centros del país.

Hacinamiento y problemas estructurales

Antes del operativo, el centro penitenciario de Imbabura registraba niveles de hacinamiento que afectaban su funcionamiento cotidiano, según fuentes del sistema carcelario. La sobrepoblación limitaba la capacidad de control interno, complicaba la convivencia entre internos y reducía el acceso a servicios básicos.

El hacinamiento ha sido un factor recurrente en la crisis penitenciaria ecuatoriana, asociado al incremento de violencia, al surgimiento de economías ilegales dentro de las cárceles y a las dificultades para separar a los internos según su perfil de riesgo.

La selección de los internos trasladados respondió a criterios técnicos de clasificación penitenciaria, seguridad y capacidad del centro. Durante el procedimiento se aplicaron protocolos de seguridad y estándares mínimos de derechos humanos para garantizar las condiciones del traslado.

Este tipo de intervenciones suelen ejecutarse para reordenar los pabellones y reducir tensiones internas, aunque su impacto depende de la continuidad de medidas complementarias.

El traslado busca mejorar control interno y limitar estructuras del crimen organizado en cárceles.Cortesía

Control interno y debilitamiento de estructuras

Desde el ámbito de la seguridad, la redistribución de presos es considerada una herramienta para reducir la influencia de grupos criminales que operan desde el interior de las cárceles, al fragmentar liderazgos y limitar su capacidad de control sobre pabellones específicos.

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Imbabura ha sido uno de los centros donde la densidad de internos dificultaba el control efectivo, un escenario que se repite en distintos puntos del sistema penitenciario nacional.

La reducción del hacinamiento permitiría mejorar, al menos en el corto plazo, el acceso de los internos a programas de rehabilitación, educación y trabajo, áreas que históricamente han sido limitadas por la falta de espacio y personal.

El traslado de 300 internos representa un alivio inmediato para la cárcel de Imbabura, pero también evidencia la fragilidad estructural del sistema penitenciario ecuatoriano, donde las soluciones suelen ser reactivas y de corto plazo.