Trasladan a 62 reclusas de alta peligrosidad a La Roca: esto es lo que se sabe

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gobierno traslada 62 reclusas peligrosas el 7-8 abril a La Roca en Guayas para control carcelario





John Reimberg confirma traslado desde 9 cárceles para frenar coordinación delictiva





Medida busca contener violencia en prisiones y reforzar seguridad penitenciaria en Ecuador

Entre el 7 y 8 de abril de 2026, un grupo de 62 mujeres privadas de libertad catalogadas como de alta peligrosidad fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social Femenina Guayas N.º 3, conocido como La Roca.

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El anuncio lo realizó John Reimberg a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que el movimiento se ejecutó desde nueve centros penitenciarios distintos del país. Según explicó, la medida busca reforzar el control y la seguridad dentro del sistema carcelario ecuatoriano.

Entre el 7 y 8 de abril de 2026, un grupo de 62 mujeres privadas de libertad catalogadas como de alta peligrosidadCortesía

Contexto

El traslado se enmarca en las acciones de seguridad que el Estado ha intensificado en los últimos meses frente a la crisis penitenciaria. La Roca es considerada una de las cárceles de mayor seguridad en Ecuador, diseñada para albergar a internos con perfiles de riesgo elevado.

Implicaciones

La concentración de estas internas en un solo centro busca reducir la capacidad de coordinación delictiva desde las cárceles.