Corrupción en CNEL: una trabajadora habría alterado planillas por $ 5,2 millones, esto se sabe

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Este martes 28 de abril, personal de la Policía y Fiscalía allanaron en forma simultánea varias agencias de CNEL. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de estas acciones.

Las autoridades investigan una estructura que habría operado por años alterando facturación eléctrica y afectando a usuarios en todo el país.

Según el Gobierno, una funcionaria, correspondiente al área de servicio al cliente "acreditó 5.2 millones de dólares", solo en el año 2025.

Integrantes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional realizaron allanamientos simultáneos en varias agencias de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en diversas provincias del país, al mediodía de este martes 28 de abril. Las acciones se realizaron tras denuncias sobre una red de corrupción que alteraba planillas a cambio de coimas.

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en estas acciones. Junto a varios ministros de Estado, recorrió la agencia de Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) La Garzota, en el norte de Guayaquil.

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Los allanamientos surgieron tras denuncias de una estructura con alcance nacional que, presuntamente, manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a ciertos usuarios y perjudicar a otros, dejando pérdidas millonarias al Estado.

Noboa manifestó en su cuenta de X que el perjuicio al Estado ecuatoriano por esta supuesta red de corrupción es de al menos 300 millones de dólares.

"Hoy desarticulamos una red de corrupción en CNEL que operó por más de 11 años: cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de ARCONEL para sostener el negocio", publicó el primer mandatario en X.

Allanamientos a CNEL: Funcionarios de niveles inferiores con patrimonios millonarios

Los allanamientos, ejecutados en agencias de CNEL de provincias como Guayas, Azuay y Santa Elena, dejaron a 50 personas detenidas para investigaciones.

"Hay una red, hay una mafia que está manejando y manipulando los temas de facturación de las diferentes oficinas de CNEL, donde se estarían beneficiando en grandes cantidades", manifestó el ministro del Interior, John Reimberg, tras la diligencia.

El funcionario manifestó que existen funcionarios, de niveles inferiores y con sueldos mínimos, que presentan patrimonios superiores a los tres millones de dólares sin poder justificar su origen.

Reimberg también atribuyó a esta presunta red de corrupción los imprevistos cortes de energía eléctrica que han sufrido varias localidades de Ecuador en las últimas semanas.

"Estos cortes que han habido no son cortes que prevé el Estado, que el Estado ha dispuesto que se realice, sino es parte de quienes están acá queriendo atacar al Gobierno nacional y a la gestión que se está haciendo", expresó John Reimberg.

El presidente de la República, Daniel Noboa, y el ministro del Interior, John Reimberg, durante el allanamiento a la agencia de CNEL en La Garzota, en Guayaquil, este martes 28 de abril.X de Daniel Noboa

Allanamientos a CNEL: Funcionaria habría alterado planillas por 5,2 millones de dólares

José Julio Neira, director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), indicó en su cuenta de X que en CNEL se identificaron "dos patrones de comportamientos ilícitos".

Manipulación del sistema de facturación para cambiar la medición de consumos de electricidad y generar planillas más bajas.

Manipulación del sistema de servicio al cliente, para otorgar notas de crédito a usuarios. En este caso, Neira reveló que una funcionaria del área de servicio al cliente acreditó 5,2 millones de dólares, solo en el año 2025.

Asimismo, el funcionario señaló que se identificaron movimientos financieros inusuales realizados por funcionarios de CNEL. La UAFE reportó esas acciones a la Fiscalía.