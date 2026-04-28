Allanamiento en CNEL de Guayaquil deja cuatro funcionarios retenidos por presunta red de corrupción

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Allanamientos a CNEL apuntan a desarticular red de corrupción que operó 11 años.

El operativo se realizó en varias oficinas de CNEL.

A las 11:00, allanaron las oficinas de CNEL, en el norte de Guayaquil.

A las 12:20, cuatro funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) que laboran en oficinas de la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, fueron retenidos por miembros de la Policía Nacional. En el operativo también participó personal de la Fiscalía General del Estado.

Allanamiento en oficinas del norte de Guayaquil

Según información proporcionada por trabajadores de CNEL que conversaron con EXPRESO, las instalaciones fueron allanadas alrededor de las 11:00. Agentes de la Policía y de la Fiscalía ingresaron por una puerta secundaria, ubicada en el pasaje 1, entre las calles René Idrovo Rosales y doctor Luis Mendoza Moreira.

Según funcionarios de CNEL, los uniformados se dirigieron al segundo piso del edificio, donde opera el área de Recursos Humanos. Mientras se ejecutaba el allanamiento, la atención a la ciudadanía continuó con normalidad.

La atención ciudadana operó normal mientras se realizó el allanamiento.Flor Layedra Torres

Retención de funcionarios y traslado a Flagrancia

Pasado el mediodía, cuatro funcionarios de CNEL que laboraban en esas oficinas fueron retenidos por los agentes. El fiscal a cargo del operativo evitó pronunciarse sobre los hallazgos o los motivos de las detenciones.

Varios trabajadores de CNEL señalaron que la intervención los tomó por sorpresa, aunque evitaron revelar los nombres de sus compañeros. Los retenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia ubicada en la Unidad de Vigilancia Comunitaria – Centro (ex Cuartel Modelo), del Puerto Principal.

Cuatro funcionarios de las oficinas del CNEL, ubicadas en la ciudadela La Garzota, fueron retenidos.Flor Layedra Torres

Gobierno señala red de corrupción en CNEL

De acuerdo con declaraciones del Gobierno, este allanamiento forma parte de una serie de operativos ejecutados en otras dependencias de CNEL. Según lo publicado en la red social X por el presidente Daniel Noboa, en la entidad habría operado una red de corrupción durante más de 11 años.

El mandatario aseguró que esta estructura “usaba reclamos para evadir pagos y contaba con apoyo dentro de ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) para sostener el negocio”. Además, afirmó que se manipularon proyectos eléctricos y se provocaron fallas que afectaron directamente a la ciudadanía, con un perjuicio estimado de al menos $ 300 millones.