Eclipse total de sol 2026: cómo y dónde verlo

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

El próximo 12 de agosto de 2026, un eclipse total de sol ofrecerá la oportunidad única para vivir un fenómeno astronómico impresionante. En este evento, la luna cubrirá completamente el sol, creando un espectáculo de luz y sombras que oscurecerá temporalmente el día.

El eclipse comenzará a las 19:43, alcanzará su punto máximo a las 20:38 y finalizará a las 21:09. Durante este fenómeno, los espectadores podrán ver cómo la luna se alinea perfectamente con el sol, creando una breve "noche" en pleno día.

Para una observación segura y clara, es esencial utilizar gafas especiales para eclipses o filtros solares aprobados. Esto protegerá la vista mientras se disfruta del espectáculo sin riesgo de daño ocular. Además, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha habilitado una web con información detallada sobre los eclipses visibles entre 2026 y 2028 en la Península Ibérica, donde se pueden consultar los mejores puntos de observación.

Dónde se podrá ver el eclipse

En la región, hay varios puntos ideales para observar el eclipse, y uno de los mejores será la ciudad de Morella, en Castellón, un lugar privilegiado para disfrutar del fenómeno. Durante los días previos al 12 de agosto, específicamente el 29 y 30 de abril, se realizarán observaciones previas para afinar los lugares de visualización, ya que el recorrido del sol en esos días será muy similar al del día del eclipse. Las autoridades locales ya están organizando servicios especiales para recibir a los visitantes y garantizar una experiencia segura y sin inconvenientes.

Además de ser un excelente punto de observación para este evento, Morella se ha consolidado como un destino astronómico durante todo el año. En el área de descanso de Torremiró, en la carretera N-232, se encuentra un observatorio astronómico que ofrece una visión privilegiada del cielo.

Este observatorio, libre de contaminación lumínica, es ideal para observar otros fenómenos astronómicos como los anillos de Saturno, los cráteres de la Luna o las lluvias de meteoros, también conocidas como las lágrimas de San Lorenzo.