Concierto de Karol G: revisa los precios de las entradas para su show en Quito

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

La espera ha terminado para los fans de Karol G en Ecuador. La colombiana, conocida como la 'Bichota', anunció su llegada al país como parte de su esperada gira TropiTour. El concierto tendrá lugar el próximo 15 de enero de 2027 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, y promete ser un espectáculo lleno de energía y grandes éxitos.

Venta de entradas para el concierto de Karol G

Los fanáticos de la cantante podrán adquirir sus entradas a partir del miércoles 29 de abril de 2026, a través de los puntos físicos y el sitio web de TicketShow. La venta será exclusiva para los usuarios de tarjetas Mastercard del Banco Pacifico desde las 10:00, con cupos limitados. A partir del jueves 30 de abril, las entradas estarán disponibles para todos los métodos de pago.

Precios de las entradas

Los precios para el concierto de Karol G en Ecuador varían según el tipo de ubicación, y van desde los $40 hasta los $350, más IVA y servicio. Las opciones de boletos son las siguientes:

General: $40,00 + IVA y servicio

VIP: $75,00 + IVA y servicio

Fan: $110,00 + IVA y servicio

Palco: $150,00 + IVA y servicio

Cancha: $180,00 + IVA y servicio

Output Box: $220,00 + IVA y servicio

Front Box: $280,00 + IVA y servicio

200 Copas Pit: $350,00 + IVA y servicio

La TropiTour de Karol G comenzará en julio de 2026 en Estados Unidos, con conciertos en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles y Miami, además de Toronto, Canadá. Posteriormente, la gira se extenderá a Latinoamérica, visitando países como México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana y Puerto Rico, antes de llegar a Ecuador.

Horarios y puntos de venta de entradas en Ecuador

Las entradas para el concierto estarán disponibles en diversas islas de TicketShow en Quito, Guayaquil y Cuenca. Los horarios de atención para cada una de estas son:

Quito

Paseo San Francisco (Nivel 0): Lunes a Viernes: 10:00 a 20:00 / Sábado y Domingo: 10:00 a 19:30

Riocentro (1er piso): Domingo a Jueves: 10:00 a 21:00 / Viernes y Sábado: 10:00 a 22:00

C.C. El Recreo (3ra etapa, planta alta): Lunes a Domingo: 10:00 a 20:00

Guayaquil

Riocentro Ceibos: Domingo a Jueves: 10:00 a 21:00 / Viernes y Sábado: 10:00 a 22:00

Riocentro Entre Ríos: Domingo a Jueves: 10:00 a 21:00 / Viernes y Sábado: 10:00 a 22:00

Mall del Sol (Planta alta frente a Sukasa): Lunes a Sábado: 10:00 a 21:00 / Domingo: 10:00 a 20:00

Cuenca

Mall del Río (Sala de bolos): Domingo a Jueves: 10:00 a 20:00 / Viernes y Sábado: 10:00 a 21:00