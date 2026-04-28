‘El Diablo Viste de Prada 2’: todo lo que debes saber antes de ir al estreno

Tres claves sobre su estreno El elenco original vuelve 20 años después con personajes evolucionados y nuevos conflictos.



La historia refleja el choque entre el periodismo tradicional y la era de redes e IA.



Altas expectativas, buenas críticas iniciales y controversia por representación cultural.

Veinte años después de convertirse en una película de culto, ‘El Diablo Viste de Prada’ regresa con una secuela que promete moda, nostalgia, crítica social y nuevos conflictos dentro del mundo editorial. La segunda entrega, encabezada nuevamente por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, llegará a los cines entre el 30 de abril y el 1 de mayo de 2026, con una expectativa global que ya la ubica entre los estrenos más comentados del año.

La película retoma la historia de Miranda Priestly, la temida editora de la revista ficticia Runway, dos décadas después de los hechos de la primera entrega. Meryl Streep vuelve a interpretar a este personaje icónico, ahora enfrentado a una crisis reputacional y a un escenario empresarial mucho más complejo. Según la actriz, aceptó volver porque quería explorar si Miranda conservaba intactos sus “escrúpulos empresariales” y cómo reaccionaría al verse obligada a ceder, una palabra difícil para ella.

Meryl Streep: Retoma su icónico papel como Miranda Priestly, ahora enfrentando una crisis que pone en riesgo su imperio en la moda.efe

Andy Sachs ya no es la misma asistente

Anne Hathaway también regresa como Andy Sachs, pero esta vez lejos de la joven insegura que intentaba sobrevivir en el mundo de la moda. En la secuela, Andy aparece como una periodista de investigación reconocida, más madura y segura de sí misma. La actriz explicó que le interesó mostrar a una mujer que debe preguntarse si madurar significa renunciar a algo o si, por el contrario, implica defender sus valores desde otro lugar.

La historia vuelve a tener como eje la redacción de Runway, pero ya no en el mismo universo glamoroso de 2006. Ahora la revista enfrenta los desafíos de la era digital, la pérdida de influencia de los medios impresos, la presión de las redes sociales, la inteligencia artificial y la crisis de anunciantes en la industria editorial.

Anne Hathaway: Vuelve como Andy Sachs, convertida en una periodista consolidada que deberá replantear sus valores.Efe

Emily Charlton vuelve con más poder

Uno de los giros importantes es el rol de Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt. Su personaje, que en la primera película era la exigente asistente de Miranda, ahora aparece como una figura clave dentro del mundo de las marcas de lujo. Esa nueva posición la coloca en un lugar de poder frente a Miranda, especialmente en medio de una disputa por recursos publicitarios y supervivencia empresarial.

Stanley Tucci también retoma su papel como Nigel Kipling, estilista y mano derecha de Miranda. Para el actor, la secuela llega en un momento ideal porque el mundo de la moda y el periodismo cambiaron radicalmente en estas dos décadas.

Emily Blunt: Regresa como Emily Charlton, ahora con poder en la industria y en tensión directa con Miranda.Efe

Una película con moda sin complejos

El elenco ha prometido que esta segunda parte será un verdadero espectáculo visual. Hathaway adelantó que, si la primera película mostraba mucha “ropa de trabajo”, la secuela apuesta por un “derroche de moda sin complejos”. El vestuario está a cargo de Molly Rogers, quien fue colaboradora de Patricia Field, responsable del icónico armario de la primera película.

La producción también incluirá escenas en Nueva York y varias locaciones italianas. Uno de los momentos más esperados será una pasarela en Milán, concebida para sorprender al público y proteger parte del misterio de la trama en plena era de filtraciones. En esa escena aparece Lady Gaga, quien también participa en la banda sonora junto a Doechii con el tema Runway.

Cameos, rumores y ausencias

La secuela también apuesta por apariciones especiales. Se ha mencionado la presencia de figuras como Lady Gaga, y también se habla de nombres del mundo de la moda y el espectáculo como Adele, Dua Lipa, Bad Bunny, Heidi Klum, Anok Yai, Marc Jacobs, Ashley Graham, Ciara, Sydney Sweeney y Amelia Dimoldenberg.

El que no volverá es Nate, el exnovio de Andy interpretado por Adrian Grenier. El director David Frankel reveló que sí se consideró incluirlo en un cameo sorpresa, pero la idea no se concretó por falta de tiempo. El personaje, además, sigue siendo uno de los más discutidos por los fans, que con los años lo han señalado como una figura poco comprensiva con el crecimiento profesional de Andy.

La polémica por un personaje asiático

Antes de su estreno, la película también enfrentó críticas por un clip promocional de 38 segundos. En la escena aparece Jin Chao, “la nueva asistente de la antigua asistente”, interpretada por Helen J. Shen. El personaje fue cuestionado en redes por ser presentado como torpe, servicial, inseguro y excesivamente enfocado en credenciales académicas.

El video superó los 26 millones de reproducciones y generó acusaciones de estereotipo racial. Usuarios en X y Reddit criticaron el nombre, el vestuario y la caracterización del personaje, al considerar que Hollywood vuelve a recurrir a una representación desactualizada de personas asiático-estadounidenses.

Primeras críticas: entusiasmo con reservas

Pese a la polémica, las primeras reacciones de críticos y espectadores han sido mayormente positivas. Algunos la describen como “maravillosa”, “encantadora” y “muy entretenida”, especialmente por el carisma del elenco original y la forma en que actualiza el universo de Runway.

También hay matices. Algunos críticos sostienen que no alcanza el impacto emocional de la película original y que su historia es más lenta, pero coinciden en que ver de nuevo a Streep, Hathaway, Blunt y Tucci en estos personajes es uno de sus mayores atractivos.

Por qué importa esta secuela

‘El Diablo Viste de Prada 2’ no llega solo como una dosis de nostalgia. La película busca dialogar con un mundo muy distinto al de 2006: los medios impresos están en crisis, las marcas tienen más poder, las redes sociales marcan reputaciones en segundos y la inteligencia artificial altera las dinámicas de la comunicación.

Por eso, más allá de los tacones, los looks y las frases memorables, esta secuela plantea una pregunta de fondo: ¿qué pasa cuando los íconos también tienen que reinventarse para sobrevivir?