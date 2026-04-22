Anne Hathaway triunfa en 2026: People le otorga el título de 'Mujer Más Hermosa del Mundo'

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Anne Hathaway es elegida Mujer Más Hermosa del Mundo 2026 por People.

People reconoce no solo su belleza física, sino su evolución e impacto en Hollywood.

Se suma a la lista de celebridades como Jennifer Aniston, Beyoncé y Zendaya que han recibido este título.

La actriz revela que vivió décadas de inseguridad personal, incluso en su etapa de mayor éxito.

Anne Hathaway fue elegida como la “Mujer Más Hermosa del Mundo 2026” por la revista People, un reconocimiento que llega en medio de uno de los años más intensos de su carrera, con múltiples estrenos y una renovada visión sobre su propia imagen.

La actriz estadounidense, de 43 años, sorprendió al hablar abiertamente sobre sus inseguridades y el proceso personal que la llevó a sentirse cómoda consigo misma tras décadas de dudas, incluso en el punto más alto de su éxito en Hollywood.

Una belleza que va más allá de lo físico

El reconocimiento de People no solo destaca la apariencia de Hathaway, sino también su evolución personal, confianza e impacto en la industria del entretenimiento. La publicación la definió como una figura que representa tanto belleza interna como externa.

Este galardón forma parte de una tradición de más de 30 años en la que la revista reconoce a figuras influyentes. En ediciones anteriores, celebridades como Jennifer Aniston, Beyoncé y Zendaya también han recibido este título.

Las inseguridades detrás del éxito

Durante la entrevista, Hathaway confesó que vivió una “etapa incómoda” que se extendió hasta finales de sus 30 años. Desde niña, explicó, tuvo dificultades para comunicarse, lo que le generó ansiedad y una constante sensación de no encajar.

“Durante mucho tiempo no me sentía cómoda en ningún lugar”, relató la actriz, dejando ver una faceta vulnerable que contrasta con la seguridad que proyecta en la pantalla.

Sus ‘desastres’ de belleza y el aprendizaje personal



Con el humor que la caracteriza, la actriz también recordó sus “múltiples desastres” de belleza, al no entender el lenguaje técnico de estilistas y maquilladores. Durante años, aseguró que pedía looks que no coincidían con lo que imaginaba.

Ese proceso la llevó a encontrar nuevas formas de comunicarse, como usar referencias visuales, lo que terminó convirtiéndose en una herramienta clave dentro de su crecimiento personal y profesional.

Un año clave en su carrera

El reconocimiento llega en un momento importante para Hathaway, quien tiene en agenda varios estrenos, entre ellos The Devil Wears Prada 2, secuela de la icónica película que marcó su carrera.

Además, la actriz participará en producciones como Mother Mary, The Odyssey, The End of Oak Street y Verity, consolidando uno de los años más activos de su trayectoria en la industria.

El apoyo fundamental de su esposo

Anne Hathaway y Adam Shulman están casados desde 2012Guillaume Horcajuelo / EFE

Hathaway también destacó el papel de su esposo, Adam Shulman, a quien considera un pilar fundamental en esta etapa. Según explicó, su apoyo ha sido clave para poder asumir múltiples proyectos sin descuidar su vida personal.

“Es la persona más extraordinaria que he conocido”, afirmó, subrayando la importancia del equilibrio familiar mientras continúa expandiendo su carrera en Hollywood.