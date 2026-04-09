Miranda Priestly no es Anna Wintour: Meryl Streep revela su verdadera inspiración
Durante años, el público vinculó a la directora de la revista Runway con la editora de Vogue. Sin embargo, Streep indicó sus referentes
Lo que debes saber
- Meryl Streep niega que Miranda Priestly esté basada en Anna Wintour en nueva entrevista
- La actriz revela que se inspiró en Mike Nichols y Clint Eastwood para el personaje
- La secuela de El diablo viste a la moda llega el 30 de abril con el elenco original
Meryl Streep se refirió a la construcción de Miranda Priestly, personaje de El diablo viste a la moda, en medio de la promoción de la segunda parte de la película.
La actriz explicó que el rol no estuvo basado en Anna Wintour, como se asumía desde el estreno de 2006.
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El origen de Miranda Priestly según Meryl Streep
Durante años, el público vinculó a la directora de la revista Runway con la editora de Vogue. Sin embargo, Streep indicó que tomó referencias de dos figuras del cine.
“Si Mike Nichols y Clint Eastwood tuvieran un hijo… ese bebé sería Miranda Priestly”, dijo en una entrevista televisiva.
Las referencias de Mike Nichols y Clint Eastwood
La actriz detalló que de Mike Nichols, director fallecido en 2014, tomó el humor y la forma de liderazgo. De Clint Eastwood incorporó una forma de control sin elevar la voz. Esta combinación definió el comportamiento del personaje en pantalla.
“Clint (hoy de 95 años) nunca alzaba la voz. Él daba instrucciones y la gente tenía que inclinarse hacia adelante para oír lo que decía”, recordó. Y agregó: “Mike lo hacía con un humor un tanto pícaro”.
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Streep también reflexionó sobre el tono del personaje.
“Miranda sabe que lo que dice es un poco sarcástico, pero también sabe que es gracioso. Esa forma de hacer las cosas, la gente la toma como algo cruel, pero yo creo que es graciosa”.
El regreso de la secuela y su elenco
La actriz retoma el papel dos décadas después. La secuela llegará a los cines el 30 de abril con el regreso de Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Adrian Grenier no participará en esta entrega.
“Obviamente, fue una decepción. Hay cierta controversia en torno a Nate, el personaje, así que eso podría tener algo que ver”, declaró.