Álvaro Díaz se inspira en Zion para su nueva canción: 'Baby records' es reguetón del viejito

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Álvaro Díaz lanza ‘BABY RECORDS’ el 2 de abril con homenaje al reguetón y referencia a Zion





El video fue grabado en Ciudad de México y muestra escenas sobre su proceso creativo





El artista recibió el Premio Huella en San Juan y prepara álbum ‘OMAKASE’ y festivales

Álvaro Díaz presentó ‘Baby Records’, su nuevo sencillo bajo Universal Music Latino. El tema retoma el reguetón de los 2000 y hace referencia a Zion y su sello Baby Records. La canción fue producida por Sky Rompiendo y cuenta con un video grabado en Ciudad de México. El artista avanza en su próximo álbum ‘Omakase’.

Un lanzamiento con referencias al origen del reguetón

Álvaro Díaz lanzó ‘Baby Records’ el 2 de abril de 2026. El sencillo se apoya en estructuras del reguetón de inicios de los 2000, etapa en la que el foco estaba en la escritura y el ritmo.

La producción estuvo a cargo de Sky Rompiendo. El productor ha trabajado con artistas como Bad Bunny, Karol G y Feid.

El tema funciona como una referencia directa a Zion y a su sello Baby Records. En el cierre de la canción se incluye un fragmento del fronteo de Zion en ‘Ven pégate’, interpretado junto a Arcángel y De la Ghetto.

Además, la canción retoma una línea de ‘Pro’, del álbum Diaz antes (2020): “las nenas lindas escuchan a Alvarito”. La frase volvió a circular en redes sociales en semanas recientes.

Un video que plantea una lectura abierta

El video oficial fue dirigido por Waiv y se grabó en Ciudad de México.

La pieza presenta una secuencia de escenas que no siguen un orden lineal. El material funciona como una representación de ideas del artista. El contenido incluye elementos que los seguidores pueden interpretar.

Un reconocimiento en Puerto Rico

Días antes del lanzamiento, Álvaro Díaz fue reconocido por la The Hispanic Heritage Foundation durante la edición 27 de los Premios Nacionales de la Juventud, en San Juan.

El artista recibió el Premio Huella. Es el primer galardonado con esta distinción, creada para reconocer a jóvenes latinos con impacto cultural.

Díaz cuenta con tres nominaciones al Latin Grammy y ha desarrollado una carrera dentro de la música urbana con enfoque en rap y reguetón.

Próximos pasos: festivales y nuevo álbum

El artista encabezará el festival Zona Acapulco en México y participará en La Solar Festival en Medellín.

Además, prepara el lanzamiento de su álbum Omakase, proyecto que marcará su siguiente etapa musical.