K-Dramas en Netflix: estas son las series coreanas que se estrenarán en abril de 2026

Netflix suma nuevas producciones coreanas a su programación para abril. Hay terror, romance y psicología

Netflix confirmó la llegada de nuevos dramas coreanos a su plataforma durante abril de 2026. El servicio de streaming ampliará su catálogo con al menos tres producciones provenientes de Corea del Sur, un género que mantiene presencia constante entre los contenidos más vistos del servicio.

La compañía informó que los títulos anunciados hasta el momento son If Wishes Could Kill, Sold Out on You y We Are All Trying Here. Las tres series se sumarán al catálogo durante abril, aunque la plataforma no descarta confirmar otros estrenos en las próximas semanas.

Con estas incorporaciones, Netflix continúa fortaleciendo su oferta de producciones coreanas, un formato que ha ganado audiencia en distintas regiones del mundo y que cada mes suma nuevos lanzamientos dentro del servicio. Y quedó claro que la cultura coreana conquistó a todo occidente con el triunfo del Óscar de Kpop Demon Hunters el pasado domingo 15 de marzo.

If Wishes Could Kill

La serie contará con ocho episodios y pertenece al género drama. El elenco incluye a Jeon So Young, Kang Mi Na, Baek Sun Ho, Hyun Woo Seok y Lee Hyo Je.

La historia sigue a un grupo de adolescentes que enfrentan sus temores y aspiraciones mientras utilizan una aplicación que promete cumplir deseos. Para hacerlo, deben subir un video expresando lo que desean. Sin embargo, el cumplimiento de esos deseos implica enfrentar consecuencias y revelaciones.

Sold Out on You

El drama se estrenará el 1 de abril de 2026 y tendrá doce episodios. Combina elementos de comedia y romance. El reparto está integrado por Ahn Hyo Seop, Chae Won Bin, Kim Bum, Go Doo Shim y Jo Woo Ri.

La trama presenta a Matthew Lee, director ejecutivo e investigador de una empresa dedicada a ingredientes cosméticos naturales. En paralelo, Dam Ye Jin es una especialista en ventas por televisión con un historial de éxito en su sector. Su dedicación al trabajo ha derivado en problemas de insomnio.

The first teaser for ‘We Are All Trying Here’, starring Go Younjung and Koo Kyohwan.



Coming April 18 on JTBC and Netflix. pic.twitter.com/HlVQ2NjLsd — YOUNJUNG BASE (@gyjbase) March 10, 2026

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We Are All Trying Here

Este K-Drama también contará con doce episodios y aborda temas de vida y psicología. El elenco incluye a Koo Kyo Hwan, Go Youn Jung, Oh Jung Se, Kang Mal Geum y Park Hae Joon.

La historia sigue a un hombre marcado por los celos y la envidia que busca encontrar tranquilidad mientras observa cómo las personas de su entorno avanzan en sus vidas.

Con estos estrenos, Netflix suma nuevas producciones coreanas a su programación para abril.

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