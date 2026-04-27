Mercedes Caicedo deja la Corte Nacional de Justicia y se alista para presidir la Judicatura

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aceptó por unanimidad la renuncia de Mercedes Caicedo a su cargo como conjueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Caicedo no registra sumarios administrativos ni procesos disciplinarios en su contra.

Mercedes Caicedo pasará a presidir el Consejo de la Judicatura hasta el año 2031.

El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aceptó por unanimidad la renuncia de Mercedes Caicedo a su cargo como conjueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria realizada este lunes 27 de abril de 2026, en la que se analizó la dimisión presentada horas antes por la magistrada.

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Previo a la resolución, la Dirección Nacional de Talento Humano informó que Caicedo no registra sumarios administrativos ni procesos disciplinarios en su contra.

Con la aceptación de la renuncia, la Dirección General del CJ deberá notificar oficialmente tanto a la exconjueza como a la Asamblea Nacional, paso previo para formalizar los cambios en la estructura de la Función Judicial.

Mercedes Caicedo, nueva vocal de la Judicatura

La salida de Caicedo de la Corte Nacional se produce días después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la designara como vocal principal de la Judicatura, en reemplazo de Mario Godoy, quien fue censurado y destituido por la Asamblea el pasado 18 de febrero.

Está previsto que Caicedo asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura para el periodo restante hasta 2031, una vez que sea posesionada por la Asamblea Nacional.

Mercedes Caicedo: Críticas por el proceso para elegir a nuevo vocal de la Judicatura

La elección de Caicedo provocó críticas, ya que el cargo debía recaer en Alexandra Villacís, vocal suplente designada y ya posesionada por la Asamblea. Sin embargo, al momento de asumir, en el sistema del Ministerio del Trabajo constaba una inhabilidad que le impedía ejercer funciones públicas.

Villacís emprendió gestiones para probar que esa inhabilidad no era válida. Incluso obtuvo una sentencia constitucional que ordenaba al Ministerio del Trabajo corregir el registro; sin embargo, la institución, dirigida por Harold Burbano, no ejecutó el cambio. Finalmente, optó por renunciar a su cargo como vocal suplente.