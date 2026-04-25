Judicatura: qué cambia tras la designación del nuevo vocal desde el CPCCS

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Mercedes Caicedo fue designada el 24 de abril para estabilizar la justicia en Ecuador.

El CPCCS nombró a Caicedo tras meses de interinidad institucional.

Consejo de la Judicatura requiere $200 millones para depuración y modernización judicial.

El Consejo de Participación Ciudadana designó a Mercedes Caicedo como nuevo vocal principal del Consejo de la Judicatura.

Por norma, esa designación implica asumir de inmediato la presidencia del órgano.

Vocal designado vs. acefalía institucional: la resolución pone fin a semanas de conducción encargada.

¿Qué cambia en la Judicatura desde ahora?



El organismo vuelve a contar con una autoridad titular en su máxima instancia.

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Esto habilita decisiones administrativas y disciplinarias que estaban pendientes durante la interinidad.

Continuidad formal vs. cambios reales: la estabilidad llega en lo institucional, no necesariamente en lo estructural.

¿En qué contexto se produce la designación?

La Judicatura atravesó una etapa de vacancia tras la salida de su anterior presidente.

Durante ese lapso, el organismo fue dirigido de forma temporal mientras avanzaba el proceso de selección.

Normalización del cargo vs. crisis de fondo: el relevo se da en un ambiente de alta desconfianza ciudadana.

¿Quién asume la presidencia del Consejo de la Judicatura?



El nuevo vocal principal proviene de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia.

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Su perfil combina experiencia judicial y una propuesta orientada a reformas internas.

Trayectoria técnica vs. presión política: el desafío es sostener independencia en un entorno fragmentado.

¿Hubo consenso en el CPCCS?



La designación no contó con unanimidad en el Pleno del CPCCS.

Algunos consejeros expresaron reparos sobre el proceso y votaron en contra.

Mayoría suficiente vs. cuestionamientos persistentes: la decisión es legal, pero no exenta de críticas.

El Pleno de la Asamblea trató los informes de labores 2025 de ocho autoridades.Cortesía: Asamblea/ Flickr

¿Qué papel juega el vocal suplente?



Junto al vocal principal se designó a un suplente para completar el periodo.

Este rol cobra relevancia ante eventuales ausencias temporales o definitivas.

Titular vs. suplente: una dupla que busca evitar nuevas vacancias en la Judicatura.

¿Cuáles son los retos inmediatos del nuevo presidente?



La Judicatura enfrenta atrasos procesales, déficit presupuestario y cuestionamientos internos.

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También persisten denuncias de corrupción y presiones del crimen organizado sobre jueces.

Cambio de nombre vs. transformación institucional: el reto es pasar del relevo al resultado.

¿Este nombramiento marca un punto de quiebre?



La designación representa un cierre administrativo del proceso de reemplazo.

Sin embargo, no garantiza por sí sola una reforma profunda del sistema judicial.

Estabilidad en el cargo vs. estabilidad del sistema: el verdadero impacto aún está por verse.