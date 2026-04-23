Judicatura inicia sumario contra Henry Gaibor, cuatro meses después de la denuncia del juez Serrano

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Judicatura analizó el expediente contra Henry Gaibor por presuntas presiones judiciales en Pichincha.

Caso investiga presiones al exjuez anticorrupción Carlos Serrano por fallo del caso Euro 2024.

Consejo recomendó iniciar sumario disciplinario por posible vulneración a la independencia judicial en Ecuador.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) inició el sumario disciplinario contra Henry Gaibor, exdirector provincial de Pichincha de la Judicatura, casi cuatro meses de que estalló el escándalo judicial por las presiones que recibió el ahora exjuez anticorrupción, Carlos Serrano, para favorecer con una sentencia al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

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Durante la sesión del Pleno en la tarde del 21 de abril de 2025, el presidente encargado de la Judicatura, Damián Larco dio paso al Área Técnica del Consejo para que sustancie el expediente contra Gaibor.

En ese momento, la funcionaria explicó que el expediente comenzó después de que la vocal del CJ, Magaly Ruiz, planteó el pasado 23 de diciembre de 2024 a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que inicie las acciones disciplinarias en contra de Gaibor por la denuncia de Serrano y la difusión del audio en el que, aparentemente, habla con el juez.

¿Por qué investigan a Gaibor?

Los hechos que la Judicatura investigó se relacionan con la denuncia que Carlos Patricio Serrano Lucero, juez del Tribunal de garantías penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado, presentó por "presuntas presiones internas, amenazas y falta de garantías para seguir juzgando causas de crimen organizado en Ecuador", el audio que "se hizo público de la grabación en la cual el abogado Henry Orlando Gaibor Flores, director de la Judicatura de Pichincha presuntamente le manifestó que el caso Euro 2024 en el que se juzgaba al serbio Jezdimir Srdan, procesado por lavado de activos vinculado al narcotráfico, se trata de "un caso muy particular" y le pide que: "solamente que le ponga un poco de atención al tema. Nada más. Yo sé que ustedes revisan, lógicamente ven la necesidad del caso. Pero me dijeron, un poquito más atención a la defensa que habían planteado en ese sentido".

Otro hecho investigado es la solicitud de una mujer, "quien aparentemente era delegada de Gaibor, la cual le llamó para decirle que tiene que volver a conversar con él".

El Área Técnica dijo que halló elementos de convicción que evidenciarían que "Gaibor, en su calidad de Director de la Judicatura de Pichincha, habría mantenido contacto y transmitido mensajes al juez Serrano en relación con un proceso penal específico por presunto lavado de activos vinculado a una organización delictiva internacional".

Según el informe, Gaibor, quien era el hombre de confianza de Mario Godoy, destituido tras un juicio político, incluso había manifestado que transmite el mensaje "solicitado a nombre de terceros, circunstancia que podría interpretarse como una comunicación indirecta orientada a incidir en la valoración del tratamiento de la defensa de un proceso penal".

Juez Serrano confirmó que Gaibor lo presionó

El Área Técnica indicó que el juez Serrano ratificó en un correo que "el alto funcionario de la Judicatura al que se hacía referencia en el artículo de opinión (donde se dio a conocer las presiones) correspondía a Henry Gaibor, exdirector provincial de Pichincha, quien habría ejercido influencia prevaliéndose de las facultades de su cargo para obtener una determinada decisión judicial".

La Subdirección aseguró que ya solicitó los videos de las cámaras de seguridad del despacho de Gaibor para constatar si mantuvo reuniones con Serrano en las fechas señaladas y ahora las imágenes "serán tomadas como elementos de convicción para contextualizar los hechos".

La investigación permitió "determinar la existencia de presuntas actuaciones de Gaibor que podrían resultar incompatibles con los principios que rigen la independencia jurisdiccional y su violación conllevará a responsabilidades administrativas de conformidad con la ley".

Por ese motivo, se recomendó iniciar el proceso disciplinario contra Gaibor por infracciones gravísimas que se sancionan con la destitución, por vulnerar la independencia de los servidores judiciales y solicitar servicios que comprometen la imparcialidad de los operadores de justicia.

Aunque el proceso contra Gaibor se inicia, él presentó su renuncia en diciembre. Sin embargo, el sumario puede acarrear la sanción de destitución y prohibición para ejercer un cargo público en la Función Judicial.

Finalmente, Larco mocionó aprobar el informe y acoger la recomendación. También señaló que se debe dar cumplimiento a la defensa del exfuncionario para que se determine la eventual existencia de responsabilidad disciplinaria. Los otros vocales, Fabián Fabara y Alfredo Cuadros votaron a favor al igual que el presidente encargado. La vocal Ruiz no asistió a la sesión.