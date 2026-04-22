¿Cuándo se designará al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura? Plazos y datos calve

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Chiluiza, Echaiz y Caicedo expusieron sus planes ante el CPCCS este 22 de abril para presidir la Judicatura.

El Pleno del CPCCS elegirá al nuevo presidente de la Judicatura y su suplente hasta el viernes 24 de abril.

Los nuevos vocales priorizarán la independencia judicial, lucha anticorrupción y modernización tecnológica del sistema.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recibió las propuestas de trabajo de los postulantes a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Paquita Chiluiza, Ramón Echaiz y Mercedes Caicedo detallaron sus ejes de gestión para el periodo 2026, enfocándose en la independencia judicial, la modernización tecnológica y la lucha contra la corrupción. Tras las audiencias, el organismo cuenta con un plazo de dos días para designar a los nuevos vocales principal y suplente que liderarán la Función Judicial. La designación podría ser el viernes 24 de abril de 2026.

Los ejes de trabajo de los candidatos a la Judicatura

Durante la audiencia pública iniciada al mediodía de este miércoles 22 de abril de 2026, los tres candidatos presentaron sus estrategias para transformar el sistema de justicia.

Mercedes Caicedo: Propuso un sistema integral de reforma institucional para blindar la independencia judicial y erradicar la corrupción estructural. Su plan incluye una reingeniería con estándares internacionales y la transformación digital de la gestión judicial. Ramón Echaiz: Priorizó la evaluación de servidores, el fortalecimiento presupuestario de la Función Judicial y la coordinación con abogados en libre ejercicio. Su meta es asegurar la planificación y rendición de cuentas. Paquita Chiluiza: Se enfocó en recuperar la confianza ciudadana. Sus ejes principales son el fortalecimiento del talento humano, la mejora tecnológica y el control disciplinario mediante mecanismos transparentes.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, estuvo en la exposición de planes de trabajo.CORTESIA/CPCCS

¿Cuándo será la designación del nuevo presidente?

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó que, según el artículo 29 del reglamento vigente, el Pleno tiene un margen de 48 horas para emitir una resolución motivada.

Los consejeros evaluarán la calidad y sustento de los planes presentados, así como el criterio de especialidad de cada perfil. Se prevé que la designación oficial se realice el viernes 24 de abril de 2026. Una vez elegidos, los nombres serán remitidos a la Asamblea Nacional para la posesión formal de los cargos.

Detalles clave del proceso de selección: