Veedor denuncia amenazas del comisionado que calificará a José De La Gasca para fiscal general

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El veedor Guido Egas denunció amenazas por parte del representante del Ejecutivo en la Comisión del concurso para fiscal general.

Egas responsabiliza al Gobierno del presidente Daniel Noboa por su seguridad por cuestionamientos a José De La Gasca.

La Comisión Ciudadana de Selección inició este 21 de abril de 2026 la fase de calificación de méritos del concurso.

Guido Egas, coordinador de la veeduría ciudadana del concurso para fiscal general del Estado, denunció este 21 de abril de 2026 amenazas por parte de David Flores Brandt, vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección del proceso y representante de la Función Ejecutiva. Flores Brandt, además, fue sorteado para calificar los méritos del exministro y postulante José De La Gasca.

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