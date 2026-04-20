Concurso para Fiscal General: estos son los 28 postulantes que pasan a calificación de méritos

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El CPCCS culminó la fase de admisibilidad del concurso para fiscal general del Estado.



Tras aceptar una reconsideración, 28 postulantes pasarán a la etapa de calificación de méritos.

El conflicto entre el postulante José De La Gasca y el veedor Guido Egas se mantiene vigente.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) culminó este 20 de abril de 2026 la fase de admisibilidad y reconsideración del concurso para fiscal general del Estado. Los 28 postulantes admitidos ahora pasarán a la etapa de calificación de méritos, donde la Comisión Ciudadana de Selección puntuará su formación y producción académica, así como su experiencia laboral pública y privada.

Una reconsideración fue aceptada

Tras una primera revisión de la Comisión de Selección, solo 27 de los 75 postulantes a fiscal general fueron admitidos al concurso. Sin embargo, durante el trámite de las reconsideraciones, el cuerpo colegiado solo acogió la presentada por el postulante Christian Kerlin Ayala Piedra, de la provincia de El Oro, sumándose a la lista de admitidos.

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Más postulantes hombres que mujeres

Según el informe aprobado por el Pleno del CPCCS, nueve mujeres y 19 hombres superaron la fase de admisibilidad del concurso para fiscal general del Estado. Los 28 postulantes admitidos pasarán ahora a la etapa de calificación de méritos, donde se puntuará su formación y producción académica, así como su experiencia laboral en los sectores público y privado.

Consejeras cuestionan el concurso

Durante la votación, la consejera Nicole Bonifaz votó en contra recordando que el concurso para fiscal general del Estado ha sido cuestionado por la veeduría ciudadana y que no goza de legitimidad. Por su lado, la consejera Piedad Cuarán también votó en contra y señaló que no se cumplieron los plazos legales y que la Comisión Ciudadana de Selección no motivó correctamente para negar las reconsideraciones de varios de los postulantes inadmitidos. El consejero David Rosero, parte de la mayoría del Pleno, votó en abstención.

El fiscal general (e), Carlos Alarcón, está postulando para mantenerse en el cargo.CORTESÍA/FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Los 28 nombres que aspiran a la Fiscalía

Estos son los 28 postulantes que pasan a la calificación de méritos:

Lista de postulantes mujeres:

Bella Edit Castillo Hidalgo Daniella Lisette Camacho Herold Andrea Elizabeth Cazar Villacís Karen Julissa Duque Jironza Tirsa Salome Gómez Proaño Sandra Patricia Morejón Llanos Gina Fernanda Mora Dávalos Inés Maritza Romero Estévez Julia Maritza Villalta García

Lista postulantes hombres

Mauricio Javier Aguirre López Carlos Leonardo Alarcón Argudo Rubén Darío Balda Zambrano Gustavo Adolfo Benítez Álvarez José Aníbal Cevallos Álvarez José Javier De la Gasca López-Domínguez Bolívar Augusto Espinoza Astudillo Mario David Fonseca Vallejo Patricio Gerardo Haro Aldean Juan Vicente Guaño Costales Walter Samno Macías Fernández Luiggi Rigoberto Miranda Peralda Salomón Alejandro Montecé Giler Gabriel Santiago Pereira Gómez Franklin Ernesto Rea Toapanta José Luis Robalino Villafuerte Christian Ramón Rodríguez Torres Luis Augusto Rosero Méndez Christian Kerlin Ayala Piedra

El nuevo coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general, Guido Egas, cuestiona la independencia del exministro y postulante José De La Gasca.KARINA DEFÁS/EXPRESO

De La Gasca denuncia a veedor ciudadano

El concurso para fiscal general del Estado avanza de fase en medio de la pugna entre el exministro de Gobierno y postulante, José De La Gasca, y el nuevo cooridnador de la veeduría ciudadana, Guido Egas, por unas declaraciones del veedor que ponían en duda la experiencia y ética del exfuncionario del presidente Daniel Noboa.

Además de cuestionar las declaraciones de Egas, De la Gasca presentó una denuncia formal ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solicitando que se aparte al veedor del proceso por un supuesto incumplimiento de las prohibiciones expresas que tiene la veeduría ciudadana en el reglamento.