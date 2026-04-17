Concurso Fiscal General: 28 postulantes están habilitados para la fase de calificación de méritos

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber 28 postulantes (9 mujeres y 19 hombres) avanzan a la fase de méritos para Fiscal General este 17 de abril.

La Comisión Ciudadana revisó 75 expedientes y aceptó una reconsideración tras el filtro inicial de admisibilidad.

El informe pasa al Pleno del CPCCS para ratificación, mientras comisionados rechazan críticas de la veeduría.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General del Estado aprobó el informe de admisibilidad este 17 de abril de 2026. Tras resolver pedidos de reconsideración, 28 aspirantes están habilitados para la fase de méritos, mientras el proceso enfrenta duras críticas por parte de la veeduría ciudadana.

Candidatos habilitados y la ratificación del CPCCS

El informe final de admisibilidad detalla que, tras revisar 75 expedientes, un total de 28 postulantes (9 mujeres y 19 hombres) superaron el filtro inicial. Aunque inicialmente solo 27 aspirantes fueron admitidos, la Comisión aceptó una de las 35 solicitudes de reconsideración presentadas, integrando a un nuevo candidato al proceso de selección del próximo Fiscal General del Estado.

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Este documento técnico ahora debe ser remitido al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para su ratificación oficial. Una vez aprobado por el Pleno, se declarará precluida la fase de admisibilidad y se dará inicio formal a la calificación de méritos, donde se evaluará la trayectoria profesional de cada candidato.

Mujeres admitidas: 9 postulantes.

9 postulantes. Hombres admitidos: 19 postulantes.

19 postulantes. Expedientes revisados: 75 carpetas totales.

75 carpetas totales. Solicitudes de reconsideración: 35 pedidos analizados.

El exministro José De La Gasca es uno de los postulantes admitidos.ARCHIVO/EXPRESO

Polémica con la veeduría: "Quieren hacer un sainete"

Durante la sesión, el comisionado Santiago Arpi rechazó las denuncias realizadas por Guido Egas, nuevo coordinador de la veeduría ciudadana. Arpi calificó los cuestionamientos como "infundadas" y aseguró que quienes critican el certamen "ni siquiera han leído el reglamento".

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El comisionado señaló que existe un intento de deslegitimar el concurso, similar a lo ocurrido con el anterior coordinador, Hugo Arteaga. "El nuevo veedor nos ha felicitado porque no hemos puesto trabas. Ojalá en el nuevo cargo no nos vea como sus contrarios", manifestó Arpi, instando a mantener la transparencia en la elección de la máxima autoridad de la Fiscalía.