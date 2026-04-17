“¿Actor o fenómeno mediático? ”: Pedro Almodóvar cuestiona el talento de Jacob Elordi

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Pedro Almodóvar cuestiona el talento de Jacob Elordi en entrevista en España y duda si es actor consolidado.

El director critica “Cumbres Borrascosas” y afirma que el actor aún no enfrenta papeles exigentes.

La polémica crece en redes mientras la carrera de Elordi sigue en ascenso en Hollywood.

El director de cine y guionista español, Pedro Almodóvar, cuestionó las habilidades interpretativas de Jacob Elordi durante una entrevista en el pódcast La Pija y la Quinqui, donde también criticó proyectos recientes del actor.

El cineasta puso en duda si Elordi es un intérprete consolidado o si su fama responde principalmente a su imagen pública.

Las declaraciones del director, ganador del Oscar, se dieron en el contexto de una conversación sobre el crecimiento del actor en la industria y su proyección internacional.

Una duda directa sobre su talento

Durante la entrevista, Almodóvar fue claro al expresar su percepción sobre Elordi: “Todavía me preguntaba si era un símbolo sexual o un actor respetado”. La frase encendió el debate en redes y medios especializados.

Aunque reconoció que el actor atraviesa un momento importante en su carrera, el director dejó claro que aún no considera que haya demostrado todo su potencial interpretativo.

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Críticas a sus películas recientes

El cineasta español también opinó sobre algunos de los proyectos en los que ha participado Elordi, incluyendo la adaptación de Cumbres Borrascosas, a la que calificó como “muy mala”.

Sin embargo, aclaró que las fallas del filme no recaen en los actores, sino en la propuesta general de la producción, señalando que “hacen lo que pueden” con el material que reciben.

El reto pendiente en su carrera

Sobre su participación en Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, Almodóvar consideró que se trata de un papel “cómodo” que no exige demasiado a nivel actoral.

En ese sentido, insistió en que necesita ver a Elordi en roles más complejos antes de definirlo como un actor consolidado dentro de la industria.

Reacciones y polémica en redes

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones entre los seguidores del actor, quienes cuestionaron la dureza de los comentarios del director español.

Medios internacionales replicaron la entrevista, amplificando el debate sobre si Elordi es solo una figura mediática o un talento en construcción.

A pesar de las críticas, Elordi ha mostrado interés en diversificar su carrera, incluso explorando proyectos en español en el futuro.

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