La nueva era de estilo en Euphoria: los looks que dominaron la premiere de su tercera temporada

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El regreso de Euphoria tras cuatro años marca un cambio hacia una estética más adulta dentro y fuera de la pantalla.

La alfombra roja en Los Ángeles funcionó como una extensión narrativa, donde la moda reflejó la evolución de los personajes.

El “lujo silencioso” y el minimalismo dominaron los looks, dejando atrás el exceso juvenil de temporadas anteriores.

Figuras como Zendaya y Hunter Schafer reafirmaron su influencia en la moda contemporánea.

Después de cuatro años de espera, el pasado 12 de abril Euphoria finalmente regresó y no solo con nuevas historias. El estreno de la tercera temporada de la serie marcó un cambio evidente en el tono de la producción con personajes más adultos, tramas más oscuras y una nueva identidad sonora con la incorporación de Hans Zimmer, dejando atrás el sello musical de Labrinth.

En Los Ángeles no fue solo una premiere, el estreno de Euphoria 3 es considerado como una declaración de estilo donde las siluetas minimalistas, piezas vintage y diseños de alta costura convirtieron la alfombra roja en un escenario donde la moda habló tanto como la serie, con apuestas que dejaron atrás el exceso juvenil para dar paso a una estética más sofisticada.

Zendaya (Rue Bennett)

Fiel a su estatus de ícono de estilo, Zendaya apostó por un vestido negro satinado de Ashi Studio, de líneas limpias y silueta estructurada. El look se complementó con joyas de alta gama de Chopard, pendientes de 7,05 quilates y un anillo de 6,06, que aportaron un brillo sutil pero protagónico.

Sin excesos ni elementos innecesarios, la actriz construyó una imagen elegante y atemporal, donde cada detalle está cuidadosamente pensado.

Esta elección no solo refuerza su afinidad con el minimalismo sofisticado, sino que también refleja el momento actual de la moda en alfombra roja con una transición hacia el llamado “lujo silencioso”, donde la fuerza del look no radica en lo llamativo, sino en la precisión estética.

Zendaya demostró la elegancia minimalista y lujo silenciosoInstagram @euphoria

Sydney Sweeney (Cassie Howard)



Sydney Sweeney sorprendió con un vestido vintage de Pierre Cardin (2007), una pieza blanca con capa envolvente y detalles brillantes que evocaban una estética etérea y romántica. La silueta corta y el movimiento del diseño marcaron uno de los momentos más comentados de la noche.

El look dialoga con una tendencia creciente, la revalorización de piezas de archivo en eventos de alto perfil. Más que un vestido, su elección representa una reinterpretación moderna de lo clásico.

Con un estilismo que mezcla teatralidad y delicadeza, la actriz reafirmó su lugar como referente de una feminidad más arriesgada, pero siempre sofisticada.

Sydney reflejó el romanticismo etéreo con un giro modernoInstagram @euphoria

Jacob Elordi (Nate Jacobs)

El actor australiano optó por un total look negro de Bottega Veneta, compuesto por un traje sastre impecable y lentes oscuros que añadieron un aire de misterio. Es sin duda, una apuesta segura que habla de su dominio del estilo minimalista masculino.

En un contexto donde predominan los excesos visuales, su elección demuestra que la sobriedad también puede generar impacto cuando se ejecuta con precisión.

Su presencia marca una tendencia clara dentro del mundo de la moda masculina, que incluye menos riesgo visual y una construcción de imagen a través de la actitud.

El actor representó una sobriedad impecable con el poder del total blackInstagram @euphoria

Hunter Schafer (Jules Vaughn)

La intérprete de Jules apostó por un diseño de Roberto Cavalli con transparencias y una mezcla de tonos dorados y plateados, cargado de brillo y textura. El vestido, protagonista absoluto, se combinó con los icónicos zapatos Iriza de Christian Louboutin.

Hunter prescindió de accesorios, permitiendo que la prenda hablara por sí sola, una decisión que refuerza su estilo arriesgado pero controlado.

Hunter optó por un look lleno de brillo y transparenciaInstagram @euphoria

Alexa Demie (Maddy Pérez)

La actriz que interpreta a la recordada Maddy apostó por un vestido de archivo de Bob Mackie, con silueta sirena, estampados en gris y negro y una capa dramática que capturó todas las miradas.

El look se complementó con zapatos Christian Louboutin, reforzando su estética glam.

Alexa demostró glamour equilibrado con nostalgia y modernidadInstagram @euphoria

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